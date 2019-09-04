ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرارات جديدة من مرتضى منصور للجهاز الفني واللاعبين

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 10:16 ص
فريق الزمالك من لقاء
فريق الزمالك من لقاء الاتحاد السكندري فى كأس مصر
حسن العمدة
كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن قرارات الاجتماع الذي عقده مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني بقيادة ميتشو .

وقال مرتضي منصور ، عبر مداخلة هاتفية فى برنامج "الزمالك اليوم": إن النادي الزمالك له رئيس واحد فقط والمدير الفني أيضا واحد وهو الصربي ميتشو .

وشدد مرتضى منصور ، على أن أى لاعب سيعترض على استبعاده من المباريات سيرحل علي الفور ، وأي لاعب أيضا له صاحب صحفي سيقوم بنشر أخبار غير صحيحة سأبيعه على الفور، وإليكم المثال، محمد إبراهيم .

وأكد أن هناك لاعبين مستمرون مع الفريق مع إنني محرج منهم ، ولكن لن يكن هناك أي إحراج بعد ذلك .

وتابع ، أى لاعب غير ملتزم سيرحل فى يناير ، وسيتم دفع جميع المستحقات المتأخرة اللاعبين قبل إنطلاق الموسم الجديد .

واختتم مرتضى منصور تصريحاته ، أن الزمالك يمتلك أفضل لاعبين ، وتم بيع لاعبين بسبب القائمة من أجل التركيز فى المباريات القادمة لحصد البطولات والموسم لا يزال طويلا والجميع سيحصل على فرصة وسيشارك مع الفريق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مرتضى منصور يكشف كواليس اختيار ميتشو لتدريب الزمالك .. فيديو

أخبار الرياضة ليلا .. مرتضى منصور يكشف كواليس تعاقد ميتشو .. أحمد حسن: لقطتي مع البدري تسيء لشخصي

أول رد فعل من مدرب الزمالك الجديد بعد اتهامه بفضيحة جنسية في جنوب أفريقيا

ميتشو يوقع للزمالك لمدة موسم واحد.. رسميا

بعد التعاقد رسميا.. ميتشو يقود سفينة الزمالك فى البحث عن البطولات وحل أزمات

اخبار نادي الزمالك.. بهاء مجدي على أبواب الرحيل .. وميتشو يقود السفينة للبحث عن بطولات وحل الأزمات

ترشيحاتنا

القبض على المطربة بوسي داخل منزلها في التجمع الخامس

ذعر في اسرائيل بعد رفع علم فلسطين على جدار بلدية بـ تل ابيب.. صور

الركاب يلتقطون السيلفى..حصان يستقل طائرة ركاب فى رحلة من شيكاغو

حدث ليلاً .. ياسمين الخطيب تخطئ في آية قرآنية وسيدة تهشم رأس مسن بالدقهلية وتفر هاربة

مصرع طالب صعقا بالكهرباء أثناء صيده الأسماك بسلك كهربائي فى سوهاج

4 بنوك ترد عوائد اكتتاب شهادات قناة السويس.. اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل النودلز بالفراخ .. وصفات شهية متنوعة

بتخفيض 30%.. إقبال على منافذ مستقبل وطن لمستلزمات المدارس ببورسعيد

الصيف انتهى بـ 65 إطلالة للنجمات على البحر.. من كانت الأجمل؟