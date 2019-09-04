قرارات جديدة من مرتضى منصور للجهاز الفني واللاعبين

كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن قرارات الاجتماع الذي عقده مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني بقيادة ميتشو .





وقال مرتضي منصور ، عبر مداخلة هاتفية فى برنامج "الزمالك اليوم": إن النادي الزمالك له رئيس واحد فقط والمدير الفني أيضا واحد وهو الصربي ميتشو .





وشدد مرتضى منصور ، على أن أى لاعب سيعترض على استبعاده من المباريات سيرحل علي الفور ، وأي لاعب أيضا له صاحب صحفي سيقوم بنشر أخبار غير صحيحة سأبيعه على الفور، وإليكم المثال، محمد إبراهيم .





وأكد أن هناك لاعبين مستمرون مع الفريق مع إنني محرج منهم ، ولكن لن يكن هناك أي إحراج بعد ذلك .





وتابع ، أى لاعب غير ملتزم سيرحل فى يناير ، وسيتم دفع جميع المستحقات المتأخرة اللاعبين قبل إنطلاق الموسم الجديد .



