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رئيس الوزراء يشكل لجنة قانونية لدراسة قرار تحصيل حق الانتفاع عن الشواطئ الساحلية

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 10:21 ص
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى
محمود مطاوع
قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرّر تشكيل لجنة قانونية برئاسة رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء؛ وعضوية ممثلين عن وزارة التنمية المحلية والمحافظات المعنية، وهيئة التنمية السياحية، لدراسة قرار تحصيل حق الانتفاع عن الشواطئ الساحلية، وكذا القيمة المستحقة التي تم الإعلان عنها، وكيفية تطبيقها.

وأضاف البيان، أنه في حالة انتهاء الدراسة إلى أحقية الدولة في الحصول على مقابل حق الانتفاع سيتم تحديد القيمة، ومن سيتحملها، وكيفية وطرق تحصيلها.

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