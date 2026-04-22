3 سفن على الأقل تعرضت لإطلاق نار في مضيق هرمز اليوم

كشفت وكالة رويترز عن مصادر أمنية بتعرض 3 سفن على الأقل لإطلاق نار في مضيق هرمز اليوم، وذلك حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

أفادت هيئة عمليات ⁠التجارة البحرية البريطانية "UKMTO" اليوم /الأربعاء/ أن ربان سفينة ثانية أبلغ منذ قليل عن تعرض سفينته لإطلاق نار قرب سواحل إيران ، ما دفعها للتوقف الآن في المياه.

وقالت الهيئة التابعة للجيش البريطاني، - في بيان عاجل، أن طاقم السفينة بخير ولم يتم الإبلاغ عن أي أضرار لحقت بالسفينة.. وأشارت إلى أن الحادث وقع على بعد 8 أميال بحرية غرب إيران.

وأضاف البيان أن:" UKMTO تدرك وجود نشاط مكثف في منطقة مضيق هرمز، وتحث السفن على الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه".

ويأتي هذا الحادث عقب بلاغ سابق عن تعرض سفينة حاويات لإطلاق نار من زورق حربي تابع للحرس الثوري الإيراني قبالة سواحل سلطنة عمان.