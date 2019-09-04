الإفتاء توضح حكم أداء العمرة لمن عليه دين.. فيديو

قال الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن العمرة ليست فرضًا عند جمهور الفقهاء ولكنها سنة عند بعضهم، مشيرًا إلى أن نفقة العمرة إن كانت ستؤثر على سداد الدين فسداد الدين أولى وأوجب.
وأوضح وسام في مقطع فديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: هل يجوز لي أن أعتمر وأنا مدين؟ أن تعارض آداء العمرة مع مواعيد سداد الدين، يوجب على صاحبه تقديم آداء الدين وتأخير العمرة حتى سداده.
وتابع أمين لجنة الفتوى، ردًا على سؤال آخر في الفديو ذاته: ما حكم قروض البنوك؟ أن التعامل مع البنوك في الأخذ يكون مباحًا شرعًا إذا كان للتمويل سواء كان التمويل لـ: سلعة أو سيارة، مضيفًا: إن كان للاستهلاك فيكون قرضًا محرمًا لا يجوز أخذه إلا للضرورة والضرورة تقدر بقدرها.