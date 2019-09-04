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اقتصاد

ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر إلى ‭44.969‬ مليار دولار

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 11:17 ص
ارتفاع الاحتياطي
ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي
رويترز
قال البنك المركزي اليوم الأربعاء، إن صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر ارتفع إلى 44.969 مليار دولار في نهاية أغسطس من 44.916 مليار دولار في نهاية يوليو.

وزادت قوة احتياطي مصر النقدي بعد إجراءات البنك المركزي في نوفمبر 2016 ليرتفع من 16.71 مليار دولار في نهاية العام المالي 2014/2013 والذي تزامن في فترة حكم جماعة الإخوان، ليصل إلي 44.92 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي بمعدلات زيادة بلغت 28.21 مليار دولار بنسبة تجاوزت حاجز الـ 169% زيادة.

ووفقا لتقارير رسمية صادرة عن البنك، فإن قدرة تغطية الاحتياطي النقدي للبلاد، لتلبية شراء السلع الاستراتيجية والاساسية ارتفعت من 3.3 شهر في نهاية يونيو 2014 لتصبح نحو 8 شهور حاليا مع استهداف وصولها لأكثر من 9 شهور بما يوزازي ¾ عام ميلادي كامل وهو ما يؤدي لقوة الاقتصاد القومي وتعافيه.

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