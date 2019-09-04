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رياضة

جواو فيلكس.. موهبة برتغالية فريدة.. كاد أن يترك كرة القدم مبكرا

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 12:49 م
جواو فيلكس
جواو فيلكس
ينتظر البرتغالي جواو فيلكس مستقبل مبهر على شاكلة مواطنه كريستيانو رونالدو الذي رحل مؤخرا عن فريق ريال مدريد الإسباني وانضم للفريق الإيطالي يوفنتوس، وانتقل فيلكس مؤخرا الى صفوف أتليتكو مدريد الإسباني قادما من نادي بنفيكا البرتغالي.

جواو فيلكس الموهبة الصغيرة صاحب الـ 19 عاما الذى ينتظره الجميع كخليفة لـ رونالدو بعدما قدم مستويات رائعة مع فريقه السابق بنفيكا ويقدم الكثير مع فريقه الحالي أتلتيكو مدريد الإسباني.

بدأ فيليكس مسيرته مع نادي أوس بينشتاس البرتغالي عام 2007 ثم انتقل لصفوف نادي بورتو البرتغالي وتواجد مع فريق الشباب بالنادي قبل أن برحل عن الفريق عام 2014 وانتقل إلى بادرونيس البرتغالي ومن بعدها إلى بنفيكا قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول عام 2018.

كاد أن ينتهي مسيرة اللاعب قبل بدايته للعب كرة القدم ،حين أفتقد والدته عام 2012 وقرر ان يترك كرة القدم نهائيا،قبل أن يقنعه والده بالعدول عن قراره باستمراره في الملاعب، وواجه اللاعب البرتغالي الشاب العديد من التحديات والمشاكل؛ حيث كان يستغرق انتقاله الى ملعب التدريب بنادي بورتو نحو 6 ساعات.

وتخلى عنه بورتو البرتغالي عام 2014، بسبب جسده النحيف وانتقل إلى الغريم نادي بنفيكا في عام 2015، ليستهل أولى انطلاقته نحو كتابة تاريخ يذكر بشأنه ،ليذكر العديد من مواطنيه بوجود خليفة للاعب كريستيانو رونالدو يستحق المتابعة والإشادة.

وفي موسمه الأول مع بنفيكا ،استطاع أن يفوز معه بالدوري البرتغالي ويتوج بأفضل لاعب شاب بالعام ، وأصبح أيضًا أصغر لاعب يسجل هاتريك في الدوري الأوروبي، بعمر 19 عاما.

وشارك مع بنفيكا بالدوري البرتغالي في 26 مباراة ، سجل 15 هدفا وصنع 7 أهداف ، وأحرز معهم 3 أهداف في دوري أبطال أوروبا من أصل 6 مباريات.

وشارك مع بلده البرتغال في بطولة يورو تحت 21 عاما في 9 مباريات، سجل خلالهما 4 أهداف ، ومع انتقاله لأتليتكو مدريد ،شارك في 3 مباريات بالليجا الإسبانية وسجل هدف وصنع مثله ، بينما في بطولة كأس الدولية للأبطال ، لعب مباراتين فقط سجل خلالهما هدفين وصنع 3 أهداف ،كما شارك في مباراة نجوم الدوري الأمريكي ، وسجل هدف وصنع مثله.

تبلغ القيمة التسويقية لصاحب 19 عاما، نحو 70 مليون يورو وذلك بعد إنتقاله للفريق الإسباني أتليتكو مدريد.

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