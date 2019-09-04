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تنشر بالجريدة الرسمية.. الأعلى للإعلام يضع ضوابط صارمة للبرامج اليوم

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 12:42 م
مكرم محمد أحمد
مكرم محمد أحمد
عبدالوكيل ابوالقاسم
تجتمع هيئة مكتب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم، الأربعاء، لمناقشة وإقرار الضوابط والمعايير الخاصة بالبرامج الإعلامية المختلفة، وذلك لضبط الشاشات والحد من الفوضى وبدء تطبيق المعايير عليها خلال الفترة القادمة.

وقال صالح الصالحي، عضو المجلس، إن الاجتماع اليوم لمراجعة مدونة المعايير الإعلامية والأكواد، ومعايير التغطية المتخصصة، وذلك بعد مراجعتها من مجلس الدولة.

وأضاف صالح الصالحي، فى تصريحات له، أن مدة برامج "التوك شو" ستكون ساعتين بالفواصل الإعلانية، وحال عدم الالتزام بالمدة المحددة ستتعرض القناة لعقوبات، مشيرا إلى أن ذلك يأتي بعد شكاوى عديدة من طول فترة بث بعض البرامج.

وأشار إلى نشر مدونة المعايير والأكواد في الجريدة الرسمية، لتصبح سارية رسميًا، وتطبيقها على كل من يخالفها من القنوات، مؤكدًا أن الاجتماع سيراجع جميع قواعد العمل الإعلامي وضبط المشهد، وأيضا مراجعة تقرير لجنة الرصد.

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