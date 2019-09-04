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وداعًا للسواد عند النساء.. 3 أسرار رخيصة من المنزل لتبييض الإبطين

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 03:32 م
3 اسرار لتبييض الابطين
3 اسرار لتبييض الابطين
رشا عوني
اسمرار الإبطين والمنطقة الحساسة من أكثر المشاكل التي تواجه النساء، وتحرص الفتيات قبل الزواج على العناية بأجسامهم وتفتيح تلك المناطق.

البعض يلجأ إلى أطباء الجلدية ومراكز التجميل لإجراء بعض الجلسات الحديثة التي بإمكانها تبييض وتفتيح الأماكن الحساسة لكنها مكلفة، وفي ناحية أخرى يمكنك الاستغناء عن تلك الجلسات واستبدالها بطرق منزلية بسيطة من مطبخك لها فعالية كبرى في إزالة السواد الذي يتراكم تحت الإبطين وفي المنطقة الحساسة التي تحتاج إلى عناية مكثفة باستمرار.

أسرار سهلة ورخيصة من مطبخك يمكن أن تحل المشكلة خلال شهر واحد، وتبدأ نتيجتها في الظهور من الأسبوع الثاني بشرط الاستمرار على استخدام هذا الوصفات التي نصح بها موقع brightside، إليكي أسهل طرق تبييض الإبطين و المنطقة الحساسة : 

1- خل التفاح و صودا الخبز : 
اخلطي ملعقة من خل التفاح مع ملعقة صغيرة من صودا الخبز " بيكربونات الصوديوم" التي تباع لدى العطار، واغمسي بها قطنة نظيفة وامسحى بها تحت الإبطين بشكل يومي لمدة أسبوع.

2- ماء الورد و صودا الخبز 
أذيبي ملعقة من صودا الخبز في ملعقتين ماء ورد، واستخدمي قطنة نظيفة واغمسيها في الخليط وامسحي بها تحت الإبطين واتركيها حتى يمتصه الجلد ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

3- الحليب و الكركم و العسل : 
ضيفي ملعقة حليب مع ملعقة كركم صغيرة مع ملعقة عسل أبيض، واخلطيها جيدًا وضعي الخليط تحت الإبطين واتركيه حتى يجف على المنطقة ثم أزيليه بالماء الفاتر.
وداعًا للسواد عند النساء.. 3 أسرار رخيصة من المنزل لتبييض الإبطين
وداعًا للسواد عند النساء.. 3 أسرار رخيصة من المنزل لتبييض الإبطين
وداعًا للسواد عند النساء.. 3 أسرار رخيصة من المنزل لتبييض الإبطين

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