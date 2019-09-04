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رياضة

ميتشو يجهز مفاجأة فى تشكيل الزمالك أمام بيراميدز خلال نهائى كاس مصر

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 03:57 م
الزمالك وبيراميدز
الزمالك وبيراميدز
منتصر الرفاعى
يجهز الصربى ميتشو المدير الفنى لفريق الزمالك مفاجأة مدوية عندما يواجه بيراميدز في مباراة نهائى كأس مصر يوم الأحد المقبل.

وقرر ميتشو إجراء تعديلات على التشكيل الذى سيخوض به مواجهة بيراميدز خاصة فى وسط الملعب بالاعتماد على فرجانى ساسى وأوباما وطارق حامد وأمامهم محمد أوناجم وأشرف بن شرقى وعمرو السعيد.

وقرر ميتشو الاعتماد على الثنائى حمدى النقاز فى الجبهة اليمنى وعبدالله جمعة فى اليسار وخلفهم محمود علاء ومحمد عبدالغنى والحارس محمد عواد .

واستقر اتحاد الكرة على أقامة لقاء الزمالك وبيراميدز الثامنة مساء الأحد المقبل بإستاد الإسكندرية .

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