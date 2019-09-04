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مرأة

جريئة كالعادة.. جينفر لوبيز تفاجئ جمهورها بإطلالة مثيرة .. صور

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 04:25 م
جينفر لوبيز
جينفر لوبيز
رشا عوني
نشرت النجمة العالمية جينفير لوبيز صور جديدة لها على حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات أنستجرام، وعبر خاصية الـستوري على أنستجرام، لتفاجئ محبيها ومتابعيها بإطلالة جرئية كعادتها.

ظهرت جينيفر لوبيز ترتدي مايوه أبيض، على متن يختها الخاص، مع نظارة شمسية أنيقة، ولم يبدو عليها عمرها الحقيقي البالغة خمسين عاما، فعادة ما تبهر متابعيها برشاقتها وعناية بنفسها وجسدها وكأنها فتاة في العشرينات.

كانت جينفر لوبيز قد قدمت حفل مميز في مصر في عيد ميلادها في مدينة العلمين الجديدة، الشهر الماضي، وحضر الحفل بعض الوزيرات ونجوم الإعلام و الوسط الفني.
جريئة كالعادة.. جينفر لوبيز تفاجئ جمهورها بإطلالة مثيرة .. صور
جريئة كالعادة.. جينفر لوبيز تفاجئ جمهورها بإطلالة مثيرة .. صور
جريئة كالعادة.. جينفر لوبيز تفاجئ جمهورها بإطلالة مثيرة .. صور

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