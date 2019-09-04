صديق محمد صلاح المقرب يكشف أسباب تفكيره فى الرحيل عن ليفربول.. تفاصيل

أكد الكرواتي ديان لوفرين، مدافع فريق ليفربول الإنجليزي أنه كان ينوي الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وأضاف ديان لوفرين في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل البريطانية"، أن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول أقنعه بالبقاء وعدم الرحيل هذا الموسم.



وأوضح ديان لوفرين أنه كان ينوي الرحيل عن فريق ليفربول بعد تقديم كافة مالديه وتحقيق لقب دوري الأبطال، مؤكدا أنه لا يفضل البقاء على دكة البدلاء وتحقيق المكاسب المادية فقط، لذلك قرار الرحيل عن صفوف الفريق.



وتابع ديان لوفرين: "أشعر بالسعادة في صفوف فريق ليفربول ،ويورجن كلوب أخبرني أنني مميز للغاية ولا يمكن الاستغناء عني ولن يسمح برحيلي عن صفوف الفريق".





ويعد ديان لوفرين الصديق المقرب من النجم المصرى محمد صلاح داخل قلعة أنفيلد.

