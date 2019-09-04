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تعليم

مناقشة ماجستير بدار علوم الفيوم عن مدينة البصرة في كتب الرحالة

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 08:56 م
صدى البلد
الفيوم - نبيل أبو السعود
تناقش كلية دار العلوم جامعة الفيوم رسالة ماجستير بعنوان "مدينة البصرة في كتب الرحالة في القرنين السابع والثامن الهجريين (الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين) دراسة تاريخية حضارية مقارنة مقدمة من الباحث إسماعيل محمد إسماعيل محمد مُقدمة إلى قسم التاريخ والحضارة الإسلامية بالكلية؛ وذلك الحادية عشرة صباحًا الأحد المقبل الموافق الثامن من سبتمبر.

تتكون لجنة المناقشة والحكم على الرسالة من دكتور صبري سليم مناقشًا ورئيسًا ودكتور صلاح نوار مشرفًا رئيسًا ومناقشًا والدكتور إبراهيم سلامة مشرفًا مشاركًا ودكتور حسين مراد مناقشُا.

وتضم الدراسة تمهيد متبوع بخمسة فصول استبقتهم دراسة لأهم المصادر الرئيسية في هذه الدراسة؛ ثم خاتمة تدون أهم ما كشفت عنه هذه الدراسة من ملاحظات، ثم ملخص يعرض أهم نقاطه من خلال ما فيه من تقسيم، وفي آخره قائمة بالمصادر والمراجع.
مناقشة ماجستير بدار علوم الفيوم عن مدينة البصرة في كتب الرحالة
مناقشة ماجستير بدار علوم الفيوم عن مدينة البصرة في كتب الرحالة

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