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للمدارس.. طريقة عمل خلية النحل بحشوة الجبنة

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 10:13 م
طريقة عمل خلية النحل
طريقة عمل خلية النحل بحشوة الجبنة
آية التيجي
تعتبر المعجنات الوجبة الأمثل لفترة المداس، ومن بينها معجنات خلية النحل بحشو الجبنة، لذا قدمت الشيف نونا عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك طريقة عمل خلية النحل بحشو الجبنة، واليكم الوصفة بالتفصيل..

وقت التحضير:٣٠
وقت الطبخ: ٤٥ دقيقة
الكمية: تكفي ل٤افراد

ويمكنك تقديم خلية النحل بحشو الجبنة، حيث أنك ستحتاجين في الدراسة لتقديم وجبات متكاملة لأطفالك، أو حتى تقدمين فطورا صحيا لهم بطريقة مميزة ومختلفة، وغير تقليدية وتختلف عن السندويتشات التي تحضرها لهم كل عام، لذا سوف نعرفك طريقة عمل خلية النحل بحشو الجبنة.

طريقة عمل خلية النحل بحشو الجبنة

مقادير خلية النحل بحشو الجبنة

3 كوب دقيق
2 ملعقة كبيرة زبادي
2 ملعقة كبيرة حبة البركة
رشة ملح
ملعقة كبيرة خميرة فورية
ملعقة كبيرة سكر
بيضة
2 ملعقة كبيرة حليب
نصف كوب ماء دافئ
نصف كيلو جبنة فيتا
نصف كوب حليب دافئ
ربع كوب زيت 

طربقة عمل خلية النحل بحشو الجبنة:

١- في وعاء نضع الدقيق والملح ونتركهم جانبًا ونضع الخميرة مع السكر والقليل من الماء الدافئ في كوب، ونتركهم جانبًا وعندما يبدأ مفعول الخميرة نضيفها على الدقيق مع بقية مقدار اللبن والماء والزبادي وزيت ونعجن جيدًا لمدة 10 إلى 15 دقيقة.

٢- نغلف العجينة بالزيت ونتركها تختمر في مكان دافئ لمدة ساعة ونصف وفي وعاء نضع الجبنة مع فلفل أو بقدونس مفروم ناعم، ونقوم بتشكيل العجينة إلى كرات صغيرة.

٣-  ثم نقوم بفرد كل كرة ونحشيها ملعقة من الحشو، ونقوم برص الكرات في صينية دائرية مع ترك مسافة نصف سم بين كل كرة وأخرى.

٤- ثم نتركها تختمر مرة أخرى حوالي 40 دقيقة ويسخن الفرن على درجة 200، و تخفق البيضة مع اللبن، و تدهن بفرشاة وجه العجينة، وتزين بحبة البركة وتخبز لمدة 15 إلى 20 دقيقة.

٥- ثم تقدم بجانب اللبن أو الشاي أو العصائر الطبيعية.

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