معرض أهلا بالمدارس..هدية الغرفة التجارية لشعب بورسعيد .. صور

تستعد الغرفة التجارية ببورسعيد برئاسة محمد سعده لإقامة معرض أهلا مدارس في الفترة من 6 _ 23 سبتمبر بشارع النصر بجوار الشهر العقاري بحي المناخ .



يأتي المعرض في إطار الدور المجتمعي للغرفة التجارية ببورسعيد حيث تتحمل الغرفه جميع مصروفات المعرض وتقدم للعارضين كل التسهيلات مجانا مقابل تخفيض الأسعار مع الالتزام بعرض السلع الجيدة .



ويشمل المعرض جميع المستلزمات المدرسية من الأدوات المكتبية والمدرسية والشنط بجميع انواعها والملابس والاحذية الشربات وجميع مستلزمات العام الدراسي الجديد ويقدم التخفيضات و العروض السعرية والهدايا والمفاجآت اليومية للزائرين .



و من المنتظر ان يتم افتتاح معرض أهلا مدارس عقب صلاة الجمعة 6 سبتمبر و سيتم تشكيل لجنة للإشراف على المعرض لمتابعة السلع و الاسعار و شكاوي وملاحظات الزائرين.