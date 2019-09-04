معرض أهلا بالمدارس..هدية الغرفة التجارية لشعب بورسعيد .. صور

تستعد الغرفة التجارية ببورسعيد برئاسة محمد سعده لإقامة معرض أهلا مدارس في الفترة من 6 _ 23 سبتمبر بشارع النصر بجوار الشهر العقاري بحي المناخ .
يأتي المعرض في إطار الدور المجتمعي للغرفة التجارية ببورسعيد حيث تتحمل الغرفه جميع مصروفات المعرض وتقدم للعارضين كل التسهيلات مجانا مقابل تخفيض الأسعار مع الالتزام بعرض السلع الجيدة .
ويشمل المعرض جميع المستلزمات المدرسية من الأدوات المكتبية والمدرسية والشنط بجميع انواعها والملابس والاحذية الشربات وجميع مستلزمات العام الدراسي الجديد ويقدم التخفيضات و العروض السعرية والهدايا والمفاجآت اليومية للزائرين .
و من المنتظر ان يتم افتتاح معرض أهلا مدارس عقب صلاة الجمعة 6 سبتمبر و سيتم تشكيل لجنة للإشراف على المعرض لمتابعة السلع و الاسعار و شكاوي وملاحظات الزائرين.
يأتي المعرض في إطار الدور المجتمعي للغرفة التجارية ببورسعيد حيث تتحمل الغرفه جميع مصروفات المعرض وتقدم للعارضين كل التسهيلات مجانا مقابل تخفيض الأسعار مع الالتزام بعرض السلع الجيدة .
ويشمل المعرض جميع المستلزمات المدرسية من الأدوات المكتبية والمدرسية والشنط بجميع انواعها والملابس والاحذية الشربات وجميع مستلزمات العام الدراسي الجديد ويقدم التخفيضات و العروض السعرية والهدايا والمفاجآت اليومية للزائرين .
و من المنتظر ان يتم افتتاح معرض أهلا مدارس عقب صلاة الجمعة 6 سبتمبر و سيتم تشكيل لجنة للإشراف على المعرض لمتابعة السلع و الاسعار و شكاوي وملاحظات الزائرين.