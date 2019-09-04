اخبار الفن .. عودة عادل إمام الى فلانتينو.. كواليس لقاء هند البلوشي مع عمرو دياب ودينا الشربينى



كشف الموزع أحمد إبراهيم عن موقف تجاه الهجوم الذى شنه نجل زوجته أنغام "عمر" عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والشهير "إنستجرام".

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أول رد من أحمد إبراهيم على هجوم نجل زوجته أنغامكشف الموزع أحمد إبراهيم عن موقف تجاه الهجوم الذى شنه نجل زوجته أنغام "عمر" عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والشهير "إنستجرام".

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