ميتشو يكشف سبب رفضه تدريب الاهلي قبل تولي الزمالك

كشف ميلوتين سريدوفيتش ميتشو المدير الفني لنادي الزمالك أنه تولى تدريب الفريق بناء على طلب من جماهير القلعة البيضاء ولاعبي الفريق، قائلًا إنه رفض أموالا أكبر من الأهلي.



وأكد ميتشو في خلال حديثه لصحيفة "سويتان" الجنوب إفريقية: "الزمالك أراد التعاقد معي في 2017 لكن أورلاندو بيراتس استطاع أن يحصل على خدماتي".



وتابع خلال حديثه: "لقد حاول الأهلي المنافس التقليدي للزمالك اقناعي بتدريب الفريق بتقديم عرض مالي أكبر، لكني مشاعري لم تسمح لي بالتخلي عن الزمالك والجميع هنا يعرف هذا، ويحترم الولاء الذي أظهرته لفريقي الحالي."



وأعلن الزمالك عن مديره الفني الجديد الصربي ميتشو، وقاد الفريق في مباراتين تفوق خلالهما بهدف نظيف في كل مباراة، مما يجعله يزداد ثقة قبل مباراة النهائي، المقرر إقامتها اليوم الخميس 5 من شهر سبتمبر الجاري.