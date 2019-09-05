ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميتشو يكشف سبب رفضه تدريب الاهلي قبل تولي الزمالك

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 12:11 ص
ميتشو
ميتشو
أحمد هاني
كشف ميلوتين سريدوفيتش ميتشو المدير الفني لنادي الزمالك أنه تولى تدريب الفريق بناء على طلب من جماهير القلعة البيضاء ولاعبي الفريق، قائلًا إنه رفض أموالا أكبر من الأهلي.

وأكد ميتشو في خلال حديثه لصحيفة "سويتان" الجنوب إفريقية: "الزمالك أراد التعاقد معي في 2017 لكن أورلاندو بيراتس استطاع أن يحصل على خدماتي".

وتابع خلال حديثه: "لقد حاول الأهلي المنافس التقليدي للزمالك اقناعي بتدريب الفريق بتقديم عرض مالي أكبر، لكني مشاعري لم تسمح لي بالتخلي عن الزمالك والجميع هنا يعرف هذا، ويحترم الولاء الذي أظهرته لفريقي الحالي."

وأعلن الزمالك عن مديره الفني الجديد الصربي ميتشو، وقاد الفريق في مباراتين تفوق خلالهما بهدف نظيف في كل مباراة، مما يجعله يزداد ثقة قبل مباراة النهائي، المقرر إقامتها اليوم الخميس 5 من شهر سبتمبر الجاري.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

3 مدربين على رادار الزمالك.. والصربي ميلوتين سريدوفيتش الأقرب

اخبار الزمالك يوم الأربعاء 14-8-2019: جماهير النادي تتوافد الى شراء تذاكر مباراة ديكاداها

رسميا.. الصربى الكسندر ستانوفيتش مديرا فنيا للزمالك

مرشح لتدريب الزمالك.. ميتشو يستقيل من تدريب اورلاندو

مدرب الزمالك.. ميتشو يصل القاهرة خلال ساعات

فيديوجراف| ميتشو مدرب الزمالك الجديد

ترشيحاتنا

تركي ال الشيخ يكشف أسباب تفوق الميريا على تشيلسي وتحقيق رقم قياسي جديد

صدمة لـ بيراميدز قبل مواجهة الزمالك.. عبد الله السعيد مهدد بالغياب في نهائي الكاس

اتحاد الكرة: إعلان اسم المدير الفني لـ منتخب مصر خلال أيام.. وحسن شحاتة وإيهاب جلال ينافسان

اخبار الرياضة.. عبد الله السعيد أمل الزمالك.. كهربا في الاهلي.. تغريم النقاز..أزمة في اتحاد بسبب كأس مصر

واحدة عند صحبتها والتانية بتتفسح.. حل لغز اختفاء عروس وطالبة في القليوبية

نصب.. تصاعد أزمة الطلاب المصريين والجامعة الأوكرانية بعد الاستغاثة بالتعليم العالي والهجرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قادرة وتعملها.. نادين الراسى تجمع مطلقها وحبيبها الجديد فى عيد ميلادها .. صور

زواج جديد أم دعابة.. سر ارتداء ابنة هيفاء وهبي فستان زفاف جديدا.. صور

بالطرحة وبوكيه ورد.. ياسمين الخطيب تنشر صورها بـ فستان الزفاف .. صور