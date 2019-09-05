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رياضة

فشنك.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة حول إمكانية استبعاد الزمالك من دوري الأبطال

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 05:46 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
ياسمين تيسير
كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن حقيقة خطاب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" للنادي؛ بشأن ضرورة سداد مديونيات النادي لدى الكاف، وإلا سيتم استبعاد الفريق من المشاركة بدوري أبطال أفريقيا.

وأكد مرتضى منصور في تصريحات لـ برنامج "الزمالك اليوم"، أن خطاب الكاف تم توجيه لكل الأندية المشاركة في البطولة بشكل عام، مشددا على أن الاتحاد الأفريقي قام بخصم مستحقات اللاعب عبدالله سيسيه "160 ألف دولار" من قيمة المكافأة التي أرسلها الأسبوع الماضي؛ بسبب التتويج بكأس الكونفدرالية.

وأضاف مرتضى منصور أن خطاب الكاف تضمن ضرورة سداد كل الاندية لـ مديونياتها لاي للاعب قبل 30 سبتمبر حتى تظل الرخصة سارية.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" هدد نادي الزمالك بالاستبعاد من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، وسحب رخصته ، خلال الموسم الجاري من البطولة الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم للأندية.

وأفاد مصدر داخل كاف في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، بأن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم هدد نادي الزمالك باتخاذ تلك الخطوات بالاستبعاد من دوري الأبطال، في حال عدم سداد مديونياته لـ"كاف".

ومنح الاتحاد الأفريقي "كاف" مهلة لنادي الزمالك حتى 30 سبتمبر الجاري، لتقديم ما يفيد بسداد تلك المديونيات، موضحًا في خطابه لنادي الزمالك أنه في حال عدم سداد تلك المديونية سيتم تطبيق القرارات عليه فورًا.

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