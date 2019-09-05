ملعقة سحرية واحدة صباحا.. تحارب السموم وتعالج الكسل وقلة التركيز

فوائد غير متوقعة لتناول العسل الأسود سواء على الريق أو قبل النوم فهو يحتوي على نسبة عالية من المواد الغذائية مثل الحديد والكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور ونسبة منخفضة من الدهون.



ووفقا لموقع برايت سايد فإن فوائد العسل الاسود على الريق تجعلك لا تغفل عن تناولها يوميا ضمن غذائك اليومي.



يساعد العسل على تسريع الشفاء سواء في الجروح الطفيفة أو حتى في العديد من العمليات الجراحية لأنه يحتوي على كميات عالية من فيتامين "C".



يساعد العسل على محاربة الكسل وقلة التركيز ويزيد من نشاطك ولياقتك كما أن محتواه العالي من فيتامين ب 6 يزيد من مستويات السيروتونين في المخ التي تؤثر بشكل كبير على خلايا المخ المرتبطة بالمزاج والرغبة الجنسية والشهية والنوم والذاكرة والتعلم.



تناول العسل على الريق مع الماء يساعد على تخفيف الألم والتخلص من السموم المتراكمة في الجسم بسلاسة وبشكل طبيعي وبالتالي الحفاظ على صحة وسلامة جسمك وتنقيته باستمرار.



أما عن فوائد العسل لمحاربة أمراض القلب عديدة فهو غنى بالبروتين والدهون الجيدة والفيتامينات والمعادن وبعض المركبات العضوية النشطة مثل الكاروتينات والبوليفينول ، والتي تعزز الصحة العامة عن طريق الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب وغيرها من الأمراض.

