فيلم Ready or Not يحقق إيرادات 32 مليون دولار

حقق فيلم Ready or Not إيرادات بلغت 32 مليون دولار، وذلك منذ عرضه فى 21 أغسطس الماضى.



فيلم Ready or Not من بطولة سمارة ويفنج، آدم برودى، مارك اوبراين، هنرى تشيرنى، أندى ماكدويل، ميلانى سكروفانو، كريستيان برون، نيكي جواداني، إليس ليفيسك، جون رالستون، ليام ماكدونالد، إيثان تافاريس.



يتتبع فيلم Ready or Not حياة عروسة شابة وهي تنضم إلى عائلة زوجها الجديد غريبة الأطوار، وبسبب تقليد فى عائلته يتحول الأمر إلى لعبة قاتلة إذ يقاتلون من أجل بقائهم.



الفيلم من إخراج مات بيتينيلى أولبين، وتايلر جيليت، وتأليف جاى بوسيك، وريان ميرفى.