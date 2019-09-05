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رياضة

رسميا.. أسوان يضم لاعب الألومنيوم

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 11:34 ص
الحسيني سمير ،ظهير
الحسيني سمير ،ظهير أيسر الألومنيوم
كتب : رباب الهوارى
واصل مسئولو مجلس إدارة نادي أسوان والصاعد حديثا لدورى الأضواء والشهرة تدعيماته القوية، استعدادا للموسم الجديد بإتمام التعاقد مع الحسيني سمير، ظهير أيسر الألومنيوم والمصرى رسميا في صفقة انتقال حر.

ووقع "الحسيني" على عقود انضمامه لفريق أسوان في حضور مسئولى مجلس الإدارة، ومجدى عبد العاطي المدير الفنى، ومصطفى أمين المشرف على الفريق.

ويسعى مجدى عبد العاطي، المدير الفني لأسوان، للتعاقد مع لاعبين خبرة من أجل البقاء بالدوري في الموسم المقبل وعدم العودة سريعا للمظاليم، في ظل المنافسة القوية التي سيشهدها الدوري العام المقبل.

يذكر أن فريق أسوان قد فسخ التعاقد مع عدد من اللاعبين المنضمين حديثا للفريق الأسوانى، بعد أيام قليلة من ضمهم للفريق، وهم: إسلام رمضان، وشهاب الدين أحمد، واليوناني جورج ليراص ونصر رمضان، ومحمد أشرف، وإسلام صيام ومرجان.

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