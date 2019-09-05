توفيت بعد رحيله بـ 40 يوما.. قصة حب الفنان محمد عوض وزوجته من الجامعة حتى الموت

كشف المخرج عادل عوض نجل الفنان محمد عوض أن قصة حب والده والدته قائلا: بدأت من الجامعة، واستمرت حتى آخر أيامهما.



وتابع عادل عوض فى تصريحات لــ صدى البلد ، أن والدته أصيبت باكتئاب شديد منذ معرفتها خبر مرض والده محمد عوض، إلا أنه فاجأها بأنه سافر بها الى أمريكا لعلاجها من الاكتئاب هناك.



وأضاف عادل عوض أن والدته لم تتحمل فراق زوجها، لذا فقد توفيت بعد رحيله بـ 40 يوما فقط.



واختتم: أن والدته كان لها تجارب بسيطة فى مجال التمثيل خلال فترة دراستها فى الجامعة، حيث كانت تقوم بأداء المسرحيات المقررة عليهم فى كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية، ولم يكن يحضرها سوى الأساتذة ، إلا أنها بعد ذلك اتجهت الى مجال السياحة.



