ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

توفيت بعد رحيله بـ 40 يوما.. قصة حب الفنان محمد عوض وزوجته من الجامعة حتى الموت

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 01:39 م
صدى البلد
أحمد البهى
كشف المخرج عادل عوض نجل الفنان محمد عوض أن قصة حب والده والدته قائلا: بدأت من الجامعة، واستمرت حتى آخر أيامهما.

وتابع عادل عوض فى تصريحات لــ صدى البلد ، أن والدته أصيبت باكتئاب شديد منذ معرفتها خبر مرض والده محمد عوض، إلا أنه فاجأها بأنه سافر بها الى أمريكا لعلاجها من الاكتئاب هناك.

وأضاف عادل عوض أن والدته لم تتحمل فراق زوجها، لذا فقد توفيت بعد رحيله بـ 40 يوما فقط.

واختتم: أن والدته كان لها تجارب بسيطة فى مجال التمثيل خلال فترة دراستها فى الجامعة، حيث كانت تقوم بأداء المسرحيات المقررة عليهم فى كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية، ولم يكن يحضرها سوى الأساتذة ، إلا أنها بعد ذلك اتجهت الى مجال السياحة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في ذكرى رحيلها.. 18 معلومة عن نعيمة وصفي

ترشيحاتنا

سعر الدولار اليوم 5 -9-2019 وأسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري.. فيديو

الداخلية: مصرع 6 إرهابيين خلال مداهمة وكر اختبائهم بصحراء الواحات البحرية

شاهد.. صورة محمد صلاح مع زوجة مسؤول فى برشلونة تثير الجدل حول رحيله من ليفربول

طرح وحدات سكنية بمدينة المنصورة الجديدة خلال أيام.. تعرف على التفاصيل

مرتضى منصور يزف بشرى سارة لـ جماهير الزمالك قبل مباراة نهائي الكأس أمام بيراميدز

الخطيب يجتمع مع لجنة التخطيط والجهاز الفني.. تفاصيل

شاهد.. صورة محمد صلاح مع زوجة مسؤول فى برشلونة تثير الجدل حول رحيله من ليفربول

الأهلى يتلقى صدمة قوية قبل مواجهة كانو سبورت.. تفاصيل

الداخلية: مصرع 6 إرهابيين خلال مداهمة وكر اختبائهم بصحراء الواحات البحرية

بناخد فلوس شغلنا على داير مليم.. والد الفنان محمد على يكشف تحول شخصية ابنه وسر أصدقاء السوء.. فيديو

انهيار الدولار.. العملة الأمريكية تتراجع بشكل غير متوقع عالميا

أول طلبات فايلر.. المدير الفنى الجديد للأهلي يطلب هذا اللاعب

مرتضى منصور يزف بشرى سارة لـ جماهير الزمالك قبل مباراة نهائي الكأس أمام بيراميدز

قضى الأمر.. والد محمد صلاح يحسم الجدل بشأن رحيله عن ليفربول

العلميين: زيادة المعاشات إلى 450 جنيها.. ونبحث رفعها إلى 1000 جنيه

علاقة محيرة.. تقارير مغربية تتساءل عن سر تمسك كارتيرون بـ كوليبالي

اخبار الرياضة.. ميتشو يكشف سبب رفضه تدريب الأهلي.. رونالدو يكتب وصيته..عبد الحفيظ يرد على رئيس الزمالك

التعليم تحسم جدل إلغاء اجازة السبت في المدارس خلال العام الدراسي الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتخفيضات 30 % .. أهلًا بالمدارس ينقذ أهالي كفر الشيخ من الغلاء

إنجي علاء تكشف عن كواليس مسلسل بلا دليل .. صور

أبرزهن أحلام وأصالة وأنغام.. 50 إطلالة تكشف منافسة المطربات في حفلات الصيف.. من أجمل؟