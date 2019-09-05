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رياضة

بعد ميسي ورونالدو.. fifa20 تطور قدرات محمد صلاح

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 01:29 م
صدى البلد
نور عادل
ارتفعت قيمة المحترف الدولي المصري محمد صلاح في لعبة fifa 20 الشهيرة والتي من المقرر أن تصدر يوم 27 من شهر سبتمبر الجاري.

وأكدت صحيفة إس الإسبانية أن محمد صلاح ارتفعت قيمته في اللعبة الشهيرة وأصبحت طاقته 90 بعدما كانت 88 في نسخة fifa19.

كما أشارت الصحيفة الي ان كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الايطالي، يعد الخاسر في النسخة الجديدة من اللعبة حيث تراجعت طاقته لتصبح 93، بينما حافظ الأرجنتيني ليونيل ميسي على ترتيبه في الصدارة بـ 94.

يجدر الإشارة الى أن المحترف المصري محمد صلاح يقضي إجازته بالوقت الحالي في دبي، خلال فترة التوقف الدولي.

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