المصرية للاتصالات تكرم أبطال مصر الفائزين بكأس الأولمبياد الخاص لكرة القدم

كرمت المصرية للاتصالات WE البعثة المصرية للأولمبياد الخاص المصري الفائزة بالميدالية الذهبية وكأس بطولة الأولمبياد الخاص الدولية لكرة القدم والتي أقيمت في الفترة من 3 إلى 6 أغسطس 2019 بمدينة تشيناي بالهند، وشارك فيها 250 لاعبا من 25 دولة تنافسوا في لعبة كرة القدم، واستطاع أبطال مصر الفوز على منتخبات إندونيسيا والمالديف والنمسا على الرغم من الأجواء والظروف القاسية التي شهدتها البطولة من سوء أرضية الملاعب والأمطار.



ويأتي هذا التكريم انطلاقا من حرص المصرية للاتصالات باعتبارها الراعي الرئيسي للأولمبياد الخاص المصري على مدار 6 سنوات على الوقوف دائما خلف هؤلاء الأبطال والعمل على دمجهم في المجتمع من خلال تأهيلهم رياضيا ونفسيا وصحيا ومهنيا وتعزيز الثقة بالنفس لديهم؛ وذلك لتمكينهم من المشاركة الفعالة في المجتمع، وإعدادهم لتمثيل مصر في كافة المحافل العربية والإقليمية والدولية.



وصرح المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات WE:" فخورون بما حققه أبطال مصر من ذوي القدرات الخاصة من إنجاز جديد يضاف إلى سجل إنجازاتهم وتمثيل مصر تمثيلا مشرفا في تلك البطولة الدولية، وتثًّمن المصرية للاتصالات شراكتها الطويلة مع الأولمبياد الخاص المصري على مدار ستة أعوام، استطاع خلالها أبطال الأولمبياد الخاص المصري تحقيق العديد من الإنجازات والمراكز المتقدمة في مختلف المنافسات والبطولات التي يشاركون بها، مستمرون فى تقديم الدعم والرعاية لأبطالنا من ذوي القدرات الخاصة وذلك كجزء رئيسي من استراتيجية الشركة ومسئوليتها تجاه المجتمع، وأتوجه بالشكر والتقدير لأسر هؤلاء الأبطال على ما يقدمونه من دعم مستمر لأبنائهم وتذليل الصعوبات أمامهم وغرس قيم الإصرار والتحدي وبث روح المنافسة والتحدي في نفوسهم وتوجيه رسالة أمل للمجتمع على أن ثبات العزيمة وقوة الإرادة يصنعان المستحيل ويدفعان الإنسان إلى مواجهة التحديات والتغلب عليها والوصول إلى الأهداف المنشودة".

