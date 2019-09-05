شاهد.. أحمد فهمى فى أحدث ظهور له.. ومتابعون: قلبت على زاب ثروت

نشر الفنان أحمد فهمى، عضو فرقة "واما"، صورة جديدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".وظهر أحمد فهمى في الصورة، بلوك صيفى، حيث ارتدى تيشيرت أسود ونظارة شمس، وذلك خلال قضاء عطلته الصيفيه على أحد الشواطئ.وعلق أحمد فهمى على الصورة قائلا: "يتم استخدام الكثير من الطاقة لتكون سلبية ولكن الابتسامة غير مؤلمة، أود أن أقضى طاقتى فى الابتسام".ونالت صورة أحمد فهمى إعجاب متابعيه ودهشتهم من التشابه بينه وبين مغنى الراب زاب ثروت، حيث جاءت التعليقات كالآتى:مالك قالب كده ليه على زاب ثروتزاب ثروت ف نفسو كدهاللي عنده ضحكة ذي ديهأحلى وأجمل فهمي في الدنيا كلها