الأهلي يفوز على الوداد المغربي في البطولة العربية لتنس الطاولة

حقق فريق تنس الطاولة بالنادي رجال ، الفوز علي فريق الوداد الرياضي المغربي، بثلاثية دون رد، اليوم، في البطولة العربية، التي تقام بمدينة أغادير بالمغرب خلال الفترة من 3 إلى 9 من سبتمبر الجاري.



وكان الأهلي قد حقق الفوز أمس، على سنجل الرياضي الفلسطيني بثلاثية دون مقابل أيضا، وكرر نفس النتيجة أمام السكك الحديدية السوري.



وتضم مجموعة الأهلي في البطولة العربية لتنس الطاولة ، أندية: سنجل الرياضي الفلسطيني، والوداد الرياضي المغربي، وعمال السكك الحديدية السوري.



ويمثل الأهلي في البطولة 4 لاعبين هم: سيد لاشين، ومحمد البيلي، ومحمد شومان، وشادي مجدي.



ويقود جهاز تنس الطاولة ، أشرف عبد الفتاح مديرا فنيا، وعمرو رضا مدربا عاما، والخبير الصيني مستر زنج، وأحمد حامد إداريا.



