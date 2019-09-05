محمد عبد الوارث: روح الفانلة الحمراء سلاح يد الأهلي للفوز في الدوري

أكد محمد عبد الوارث، مدرب الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، أن بطولة الدوري التي يبدأ الفريق مشواره فيها اليوم الخميس صعبة للغاية وتحتاج للكثير من الجهد من أجل التتويج باللقب.



وأوضح أن الفريق استعد بقوة لانطلاق مشواره في البطولة، وسيتسلح بروح الفانلة الحمراء في جميع المباريات، وهو ما يمنحه التميز عن المنافسين.



وأضاف أن قائمة الفريق تضم عناصر مميزة وقادرة على تحقيق طموحات الجماهير، مشيرا إلى أن تألق مجموعة اللاعبين الشباب في كأس العالم بإسبانيا، ولاعبي منتخب الناشين الفائز بكأس العالم في مقدونيا سيسهم في تعزيز قوة الفريق الذي يضم بين صفوفه عبد الرحمن طه وعبد العزيز إيهاب وأحمد راضي، وعمر خالد كاستيللو وكذلك عبد الرحمن حميد.



