حبس 6 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة 15 يوما

أمرت النيابة العامة، بحبس 6 متهمين 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.



المتهمون بالقضية كل من: محمد محمود، وأيمن عبد العال، وإبراهيم ممدوح، وصبري حسن، وكمال حمدي، ومؤمن صفوت، بارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة علي شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.

