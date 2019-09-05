ميريل ستريب تبحث عن أسرار وثائق بنما فى مهرجان تورونتو

تقدم النجمة الكبيرة ميريل ستريب فيلمها الجديد The Laundromat بمهرجان تورونتو السينمائى الدولى والذى يفتتح مساء اليوم ويستمر حتى يوم 15 من الشهر الجارى.



فيلم The Laundromat يشارك فى بطولته بجانب ستريب، النجم جارى أولدمان، وهو من إخراج ستيفن سودربرج.



الفيلم المثير للجدل يتحدث عن كتاب جاك برنستاين التحقيقي حول فضيحة بنما، وفيه تقوم امرأة من الطبقة الوسطى بتحقيقها الفردي لتكشف عن شبكة من الفساد المالي الدولي المتشابك.



مهرجان تورونتو السينمائى الدولى من المنتظر أن العرض العالمي الأول للفيلم المصري بعلم الوصول للمخرج هشام صقر ضمن مشاركته في قسم اكتشاف (Discovery).

