ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ميريل ستريب تبحث عن أسرار وثائق بنما فى مهرجان تورونتو

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 07:30 م
ميريل ستريب
ميريل ستريب
محمد نبيـل
تقدم النجمة الكبيرة ميريل ستريب فيلمها الجديد The Laundromat بمهرجان تورونتو السينمائى الدولى والذى يفتتح مساء اليوم ويستمر حتى يوم 15 من الشهر الجارى.

فيلم The Laundromat يشارك فى بطولته بجانب ستريب، النجم جارى أولدمان، وهو من إخراج ستيفن سودربرج.

الفيلم المثير للجدل يتحدث عن كتاب جاك برنستاين التحقيقي حول فضيحة بنما، وفيه تقوم امرأة من الطبقة الوسطى بتحقيقها الفردي لتكشف عن شبكة من الفساد المالي الدولي المتشابك.

مهرجان تورونتو السينمائى الدولى من المنتظر أن العرض العالمي الأول للفيلم المصري بعلم الوصول للمخرج هشام صقر ضمن مشاركته في قسم اكتشاف (Discovery).

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إعلان تفاصيل الدورة الـ٧٦ من مهرجان فينيسيا السينمائي

مهرجان تورونتو.. بعلم الوصول يحفظ ماء وجه السينما المصرية وهند صبرى ونادين لبكي فى قائمة الأفلام العربية

طرح بوستر فيلم بعلم الوصول قبل عرضه فى مهرجان تورونتو السينمائي

6 سبتمبر.. العرض العالمي لفيلم بعلم الوصول في مهرجان تورونتو

فيلم the truth يفتتح الدورة 76 من مهرجان فينيسيا

جولييت بينوش وكاثرين دينوف تتألقان في افتتاح مهرجان فينيسيا ..صور

ترشيحاتنا

الإسماعيلي يقاضى اتحاد الكرة.. والأحد أولى الجلسات

شاهد أسعار تويوتا كورولا المستعملة.. تفاصيل بالفيديو

إصابة صالح جمعة في مران الأهلي

هبوط حاد فى سعر الدولار.. تراجع 130 قرشا مع تحسن المؤشرات الاقتصادية

حقيقة توقيع عقوبات على الاهلي بسبب كهربا

وداعا لـ التوك توك .. الحكومة: برنامج لاستبداله بسيارات "ميني فان" مرخصة وتعمل بالغاز الطبيعي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقيع بروتوكول تعاون بين اتحاد اليد والأولمبياد الخاص .. صور

شاهد.. سيارات متوقع ظهورها في معرض فرانكفورت للسيارات 2019

إنجي علاء تكشف عن كواليس مسلسل بلا دليل .. صور