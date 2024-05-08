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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

أحمد السقا ينعى والدة كريم عبد العزيز

صدى البلد

نعى الفنان أحمد السقا والدة الفنان كريم عبد العزيز، سهير عبد العزيز، التي رحلت عن عالمنا اليوم الأربعاء 8 مايو 2024.

وكتب “السقا” عبر حسابه الشخصي بموقع “إنستجرام”،: "إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ، توفيت إلى رحمة الله السيدة الفاضلة سهير عبد العزيز والدة أخي وصديق عمري كريم عبد العزيز، اللهم اغفر لها وارحمها واجعلها من أهل الجنة، برجاء قراءة الفاتحة والدعاء".

وأعلنت الإعلامية بوسي شلبي، مساء اليوم، وفاة سهير عبد العزيز، والدة الفنان كريم عبد العزيز.

وكتبت بوسي شلبي، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»،: «البقاء لله، توفيت إلى رحمة الله السيدة الفاضلة، سهير عبدالعزيز، والدة الفنان كريم عبد العزيز، وياسمين عبد العزيز».

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وأضافت: «تشييع الجنازة غدا الخميس 9 مايو من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم بعد صلاة الظهر إن شاء الله».

ووجه أحمد السقا، رسالة، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إلى الفنان كريم عبد العزيز.

التواصل الاجتماعي الإعلامية بوسي النجم كريم عبد العزيز النجم أحمد السقا

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