عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس إدارة الأهرام: ما يحدث برفح الفلسطينية يؤثر سلبًا على الهدنة الإنسانية

رفح الفلسطينية
رفح الفلسطينية

قال الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن الموقف المصري منذ أن بدأت الأزمة في 7 أكتوبر وهو يتعامل مع كل هذه التطورات سواء الميدانية داخل القطاع أو التطورات المتعلقة بالموقف الدولي وتحولاته أو فيما يتعلق بما يصدر عن الجانب الإسرائيلي من تصريحات أو مغالطات، فضلا عن كل التعقيدات المرتبطة بدخول المساعدات الإنسانية أو غيرها من القضايا المرتبطة بهذه الأزمة، والتي بدأت منذ 7 أكتوبر وحتى الآن.

وأضاف "فرحات"، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة، مصر قامت بدور مهم وكبير فيما يتعلق بإدارة المباحثات أو المفاوضات الخاصة بمحاولة الوصول إلى هدنة إنسانية طويلة الأمد، ومصر وظفت ثقلها الدبلوماسي والسياسي في علاقاتها مع طرفي الأزمة المباشرين، الجانب الإسرائيلي وحركة حماس، ووظفت علاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية على نحو أدى إلى تحول واشنطن إلى شريك مهم يسعى إلى الوصول لاتفاق وقف إطلاق النار أو الهدنة طويلة الأمد.

جهود مصر

وأشار إلى أن كل هذه الجهود الضخمة من جانب مصر ما زالت تواجه إصرار إسرائيل على عدم توفير المناخ المناسب للانتقال إلى الهدنة الإنسانية، التي كانت موضوع توافق إلى حد كبير بين كل الأطراف والتي انتهت بإعلان حماس رسميا قبولها للورقة المصرية كأساس للوصول لهذه الهدنة، ة ما يحدث في رفح الفلسطينية يؤثر سلبا على فرص الهدنة الإنسانية.

https://www.youtube.com/watch?v=FA1ct19FZho&ab_channel=AlQaheraNews-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9

محمد فايز فرحات قناة القاهرة الإخبارية دخول المساعدات الإنسانية المساعدات الانسانية إسرائيل الهدنة الإنسانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أشعر بالقيء.. فنانة شهيرة تكشف عن إحساسها أثناء تقديم بعض مشاهد القبلات

بشرى سارة لـ 22 مليون مواطن| زيادة الدعم على بطاقات التموين.. وشرط وحيد للتطبيق

عادي ومستعجل.. أسعار استخراج جواز السفر بعد تطبيق الزيادة الأخيرة

وفاة والدة الفنان كريم عبدالعزيز.. والجنازة غدا من مسجد الرحمن الرحيم

بشرى سارة لراغبي حجز شقق الإسكان 90 مترا بمقدم 30 ألف جنيه

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024.. تفاصيل مهمة بشأنه الآن

هل انفصلت أصالة عن زوجها فائق حسن ؟

أتربة عالقة وتدهور مستوى الرؤية.. الأرصاد تحذر من طقس الخميس

ترشيحاتنا

10 توصيات في ختام المؤتمر الثالث لمبادرة اسمع واتكلم بمرصد الأزهر

أحمد موسى : مصر لا تتحمل أي مسؤولية أمنية في غزة

القبض على إثيوبي يهرب المخدرات إلى السعودية

جيشنا على الحدود.. أحمد موسى: محدش يهز ثقتنا في بلدنا

بالقوة الضاربة| تشكيل ريال مدريد لمواجهة بايرن ميونيخ في نصف نهائي أوروبا

مصدر رفيع المستوى: الوفد الأمني المصري أكد لأطراف التفاوض بشأن غزة خطورة التصعيد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة وصدمة| الترجي يُصعد 8 لاعبين شباب.. والأهلي يفتقد 4 نجوم

بباروكة من ورق الجرايد.. رحمة أحمد تثير الجدل بفستان أبيض عبر إنستجرام|صور

في يومه العالمي| جمال شعبان : تحياتي لكل حمار مورد رزق لأسرة بسيطة

من الأهرامات.. نرمين الفقي تثير ضجة بظهورها | شاهد

فيديو

إبرام نشأت: مشهد الخناقة وسمية الخشاب بالمقابر الأصعب في "ب 100 راجل"

رنا سماحة لصدى البلد: مسلم صوته مميز وأحب أشاركه دويتو غنائي

كيس بوردة .. مجدي شطة مهدد بالحبس عامين

تخفيض 50٪.. تفاصيل عرض مصر للطيران على الرحلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: عظماء رغم الإعاقة «مصطفى صادق الرافعي»

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الهروب إلى رفح ومأزق نتنياهو!

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-