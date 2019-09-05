تصفيات يورو 2020 .. شوط أول إيجابي بين إيطاليا وأرمينيا

سيطر التعادل الإيجابي على مباراة منتخب أرمينيا ونظيره الإيطالى بالتعادل بهدف لمثله فى اللقاء المقام على ملعب "فازجين سارجيسيان" فى إطار مباريات المجموعة العاشرة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا المقبلة يورو 2020.



تقدم منتخب أرمينيا أولا فى الدقيقة 11 عبر اللاعب الكسندر كارابيتان الذى سدد كرة زاحفة على يمين الحارس جيانلويجى دوناروما، ونجح المهاجم أندريا بيلوتى فى إدراك التعادل للمنتخب الإيطالى فى الدقيقة 28.



ويحتل منتخب إيطاليا صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات، فيما يتواجد منتخب أرمينيا فى المركز الثالث برصيد 6 نقاط.