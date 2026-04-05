مصطفى محمد في مواجهة حاسمة مع نانت ضد ميتز لإنقاذ الفريق من الهبوط

يخوض نانت مواجهة حاسمة خارج ملعبه أمام ميتز مساء اليوم، في لقاء صعب ضمن منافسات الدوري الفرنسي، يحمل أهمية كبيرة في صراع الهروب من الهبوط.

ويعاني نانت من موقف معقد في جدول الترتيب، حيث يحتل المركز السابع عشر برصيد 17 نقطة، بفارق ضئيل عن ميتز صاحب المركز الأخير، مع امتلاكه مباراة مؤجلة، ما يزيد من أهمية تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المواجهة المباشرة.

من جانبه، يمر الدولي المصري مصطفى محمد مهاجم نانت بفترة صعبة، في ظل تراجع مشاركاته مؤخرًا، إذ لم يظهر إلا لدقائق محدودة خلال المباريات الأخيرة، إلى جانب غيابه عن التسجيل منذ نهاية يناير الماضي.

وتؤكد هذه المرحلة حالة عدم الاستقرار التي يعيشها اللاعب داخل الفريق، نتيجة التغييرات الفنية والإدارية المتكررة، ما أثر على مستواه وفرصه في المشاركة بشكل منتظم، في وقت يحتاج فيه نانت إلى كل عناصره للخروج من أزمته الحالية.

وتبقى مواجهة اليوم بمثابة فرصة جديدة للفريق لاستعادة التوازن، سواء على مستوى النتائج أو الثقة، في ظل اشتداد المنافسة على البقاء حتى الجولات الأخيرة من الموسم.