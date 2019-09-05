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شاهد.. فضيحة جديدة لـ الرئيس التركي فى إهدار المال العام.. تفاصيل

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 08:51 م
سيارات حزب أردوغان
سيارات حزب أردوغان
شريف سيد
كشف رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، اليوم الخميس، عن فضيحة جديدة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه، وذلك عقب استئجار بلدية إسطنبول أثناء قيادتها من قبل حزب العدالة والتنمية، 2741 سيارة، رغم وجود 815 مديرا فقط داخل البلدية.

وكشف أن بقية السيارات تم منحها إلى المحسوبين على الحزب الحاكم وأصدقائهم، وذلك في إهدار واضح للمال العام، واستمرار لفساد رجب طيب أردوغان.

وأشارت وسائل الإعلام التركية إلى أن الفضيحة الكبرى أن الشركة التي تم استئجار السيارات منها، هي شركة تابعة لعائلة البراء البيرق، وزير المالية وصهر أردوغان، في مناقصة دخلتها الشركة منفردة.

ونشر حاكم إسطنبول شريط فيديو لعدد السيارات الفارهة الكبير، الذي قام الحزب الحاكم بتأجيره خلال الفترة القصيرة الماضية.

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