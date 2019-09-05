تصفيات يورو 2020 .. إيطاليا يقلب الطاولة ويهزم أرمينيا 3-1

حقق المنتخب الإيطالى فوزا ثمينا على مضيفه منتخب أرمينيا بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب "فازجين سارجيسيان" فى إطار مباريات المجموعة العاشرة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا المقبلة "يورو 2020".



انتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله، حيث تقدم منتخب أرمينيا أولا فى الدقيقة 11 عبر اللاعب الكسندر كارابيتان الذى سدد كرة زاحفة على يمين الحارس جيانلويجى دوناروما، ونجح المهاجم أندريا بيلوتى فى إدراك التعادل للمنتخب الإيطالى فى الدقيقة 28.



فى الشوط الثانى نجح منتخب إيطاليا فى حسم النتيجة بهدفين عن طريق الشاب لوكا بيليجرينى فى الدقيقة 78، وحارس أرمينيا أرام أيرابيتيان فى مرماه بالدقيقة 80.



الفوز جعل منتخب إيطاليا يتصدر صدارة المجموعة برصيد 15 نقطة من 5 انتصارات، فيما يتواجد منتخب أرمينيا فى المركز الثالث برصيد 6 نقاط.