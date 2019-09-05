لتشويه صورة العرب والمسلمين.. تعرف على مهمة المستعربين والصهاينة في تأسيس قناة الجزيرة

كشف برنامج «فشنك» على قناة «إكسترا نيوز» دور الصهاينة في تأسيس قناة «الجزيرة» لتشويه صورة العرب والمسلمين أمام الغرب، وما يصنعه العدو وعملاؤهم من الداخل.



وأكد تامر الخشاب مقدم برنامج «فشنك» أن العدو لديه أطماعا في الشرق الأوسط ولكنه لا يستطيع تحقيقها لانه جبان لا يستطيع المواجهة لانه إذا واجه يخسر الكثير لذلك لجأ الى التخفي وبدأ في صناعة وتدريب فرق الصهاينة المستعربين، مؤكدا أن الجزيرة تحرص على إستضافة قادة إسرائيل وتقديم المبررات.



وأوضح الخشاب أن هؤلاء الصهاينة المستعربين بأسماء ووجوه عربية استطاعوا التخفي والتعايش التام بين العرب والمسلمين، يجاهدون ويتظاهرون، ويقتنعون بأفكارهم وفي اقرب فرصة يقتلوننا، هذه التجربة نجحت وحققت للعدو مكاسب كبيرة في ضرب وإضعاف المقاومة الفلسطينية.



وأشار إلى أن فرق المستعربين المندسين بين صفوف المقاومة الفلسطينية، ومن بينها منبر «الجزيرة» المتخفية تحت اسم عربي أصيل، مؤكدا أن الصهاينة تستطيع مخاطبة العرب والمسلمين من خلال قناتهم «الجزيرة» لاختراق عقولهم، بالرغم من تناقضات مذيعي القناة وادعائهم بمعاداة الامريكان.