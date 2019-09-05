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فن

روتانا تطرح كليب نجوى كرم الجديد بعشق تفاصيلك.. فيديو

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 11:21 م
نجوى كرم - بعشق تفاصيلك
نجوى كرم - بعشق تفاصيلك
سعيد فراج
طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، كليب الفنانة اللبنانية نجوى كرم، الجديد الذي يحمل اسم "بعشق تفاصيلك"، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أغنية ""بعشق تفاصيلك" لـ نجوى كرم، من كلمات: أحمد ماضي، والحان: عادل العراقي، وتوزيع: إستديو طوني سابا، وتم تصوير كليبها في مختلف المناق والمدن اللبنانية على مدار 25 يومًا.

وتعتبر فكرة كليب نجوى كرم الجديد "بعشق تفاصيلك"، مستوحاة من فكرة كليبها الأخير "ملعون أبو العشق" ولكن شمل تصوير الكليب الجديد مختلف المدن والمناطق اللبنانية بينما تم تصوير "ملعون أبو العشق" في شارع الحمرا في بيروت فقط.

على جانب آخر، احتفلت نجوى كرم، عبر حسابها الرسمي على تويتر، بالنجاح الكبير الذي حققه كليب «ملعون أبو العشق»، وتخطيه حاجز الـ60 مليون مشاهدة بعد طرحه في 11 أبريل الماضي، عبر قناة روتانا الرسمية على يوتيوب.

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