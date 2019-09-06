تعرف على المستندات المطلوبة للتقدم لامتحانات أبنائنا في الخارج 2020

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن المستندات المطلوبة للتقدم لامتحانات أبنائنا في الخارج للعام الدراسي 2019 /2020.





حيث قالت وزارة التربية والتعليم: إنه ينبغي تقديم أصل استمارة التقدم للامتحان معتمدة من السفارة المصرية مرفقا بها أصول المستندات التالية:





بالنسبة للصف الأول الابتدائي: فعلى الطلاب المصريين إحضار أصل شهادة الميلاد ولا يشترط اعتمادها من السفارة ولا توثيقها وهذه الشهادة لا يتم استردادها، وبالنسبة للطلاب غير المصريين فعليهم تقديم أصل شهادة الميلاد معتمدة وموثقة من السفارة أو المكتب الثقافي.





وبالنسبة لباقي الصفوف من الثاني الابتدائي وحتى الثاني الثانوي، فعلى الطالب الذي حصل على آخر صف دراسي له من جمهورية مصر العربية إحضار أصل بيان النجاح بالدرجات أو التقديرات لآخر صف دراسي حاصل عليه الطالب معتمد من إدارة شئون الطلاب بالإدارة أو المديرية التعليمية المختصة التابع لها وأصل شهادة ميلاد الطالب الرقم القومي.





وبالنسبة لطلاب المدارس الخاصة لغات أو المدارس الرسمية لغات ، فيشترط تقديم أصل كشف الدرجات لآخر صف دراسي حاصل عليه موضحا به اسم المدرسة وتوعيتها (خاص لغات – رسمي لغات) ومدرج به درجة المستوى الرفيع للمرحلة الابتدائية ودرجة المستوى الرفيع واللغة الاجنبية الثانية للمرحلة الاعدادية مع توضيح اللغة الاجنبية الثانية على أن يكون معتمد من ادارة شئون الطلاب بالادارة او المديرية التعليمية التابع لها الطالب في حال رغبة الطالب التقدم على نظام اللغات.





أما الطالب الذي حصل على آخر صف دراسي له من خارج جمهورية مصر العربية ، فعليه تقديم اصل شهادة النجاح بآخر صف دراسي حاصل عليه الطالب على أن تكون هذه الشهادة مناظرة للشهادات المصرية ومصدقا عليها من وزارة التربية والتعليم و وزارة الخارجية وسفارة جمهورية مصر العربية في تلك الدولة ، مع احضار اصل شهادة الميلاد .





وبالنسبة لطالب أبناؤنا في الخارج الذي حصل على آخر صف دراسي له على نظام ابناؤنا في الخارج فعليه احضار صورة من الاحطار الحاصل عليه الطالب بالاضافة إلى صورة واضحة من شهادة الميلاد .





وبالنسبة لطلاب المدارس الدولية الغير معادلة المتقدمين للامتحانات على نظام أبناؤنا في الخارج ، فعليهم تقديم أصل شهادة احتياز امتحان تحديد المستوى في جميع المواد معتمدة من ادارة شئون الطلبة والامتحانات بالادارة او المديرية التعليمية أو بيان اجتياز تحديد المستوى الذي تم عقده بالسفارة ، واصل الشهادة الدولية أو صورة طبق الاصل منها ، او اصل شهادة ميلاد الطالب .





وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه على السفارة عدم استلام أي استمارة تقدم غير مستوفاه للمستندات السابق ذكرها وعدم إرسال أي صور للمستندات بأي طريقة سواء كانت عن طريق البريد الالكتروني او الفاكس حيث أنه لن يتم تسجيل أي طالب بإمتحانات ابناؤنا في الخارج بصور المستندات.





وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، مواعيد عقد امتحانات الطلاب المصريين الدارسين في الخارج بنظام ابناؤنا في الخارج للعام الدراسي الجديد 2019/2020





وقالت وزارة التربية والتعليم ، أن امتحانات الدور الأول تبدأ اعتبارا من يوم السبت 11 ابريل 2020 ، بينما تبدأ امتحانات الدور الثاني اعتبارا من يوم السبت الموافق 11 يوليو 2020 .





وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن الادارة العامة للامتحانات سوف تعلن لاحقا عن جداول امتحانات ابناؤنا بالخارج ، مؤكدةً أنه لا يجوز للسفارات والقنصليات إجراء أي تعديل بهذه الجداول مهما كانت الأسباب.



