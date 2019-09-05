ربطوه في العمود وخدوا بتارهم ..علقة موت لـ حرامي شقق بالغربية

حصل موقع صدى البلد على صور لص بعد ربطه في عمود كهرباء وتلقينه "علقة ساخنة" ، على يد أهالي قرية سامول بمحافظة الغربية.



وكان قد أقدم لص بالاشتراك مع 3 آخرين على الشروع فى سرقة شقة سكنية بقرية سامول بمركز المحلة بمحافظة الغربية، وهو ما دفع أهالي القرية إلى ضبطه وتلقينه علقة ساخنه بالأيدي والأرجل وربطه بالحبال بعمود إنارة وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها من تحديد هوية المتهمين الهاربين.



تلقي اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية إخطارا من العميد محمود كشك مأمور مركز المحلة يفيد بوورد بلاغ من شرطة النجدة أن لصا أثناء مشاركته 3 آخرين فى سرقة إحدى الشقق السكنية تم ضبطه على أيدي أهالي قرية سامول بدائرة المركز.



وباشرت القيادات الأمنية دورها تحت قيادة العقيد عمرو الحو رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية بانتقالها إلى مكان الحادث وضبط اللص فى قبضة أهالي القرية المذكورة.



وأفادت مصادر أمنية أنه تم ضبط اللص وتوثيقه بالحبال بأحد أعمدة الإنارة عقب ضبطه وتسليمه إلى رجال الشرطة.



وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة تحت رئاسة المستشار خالد عابدين دورها فى حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

