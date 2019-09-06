أهم أخبار التوك شو .. الأرصاد تصدر بيانا تحذيريا الأحد.. سر عدم نشر إياد نصار صورا مع زوجته.. مصطفى بكري: رد أموال شهادات قناة السويس نجاح كبير للدولة

تناولت برامج التوك شو، مساء أمس الخميس، العديد من الملفات والقضايا الهامة، واستضافت عددًا من المسؤولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية.. نستعرضها فى التالى: