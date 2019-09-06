أهم أخبار التوك شو .. الأرصاد تصدر بيانا تحذيريا الأحد.. سر عدم نشر إياد نصار صورا مع زوجته.. مصطفى بكري: رد أموال شهادات قناة السويس نجاح كبير للدولة

تناولت برامج التوك شو، مساء أمس الخميس، العديد من الملفات والقضايا الهامة، واستضافت عددًا من المسؤولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية.. نستعرضها فى التالى:
شاهد| سر عدم نشر إياد نصار صور مع زوجته
كشف الفنان إياد نصار، عن سبب حرصه على عدم نشر صور مع زوجته، مؤكدا أنه لا يحب حالة الاستعراض، وحبه لزوجته بينهم وبين بعض بعيدا عن اي أحد، فضلا ان زوجته لا تحب ان تشارك بصور لها على السوشيال ميديا بشكل دائم.
جونسون يحدد موعد خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي.. تفاصيل
قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أننا نحرص على تنفيذ برامج الحماية وتوفير الأمن لجميع البريطانيين، ونؤكد أننا نسعى إلى خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر المقبل، موضحا أنه لا يجب ان تستمر بريطانيا في الاتحاد الأوروبي بعد 31 اكتوبر.
البرهان: القوات المسلحة السودانية تسعى لمزيد من الجودة والبعد عن الاستقطاب السياسي
قال رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان إن السودان يستقبل عهدا جديدا تستشرف فيه البلاد عددا من البشرات والآمال العريضة لوطن عزيز أمن وعيش كريم ستعمل فيه القوات المسلحة على تعزيز قدراتها، وأن القوات المسلحة السودانية ستسعى لمزيد من الجودة العالية فى الأداء والتميز المهنى وتحصين القوات المسلحة والبعد بها عن الاستقطاب والعمل السياسي حفاظا على قومياتها واستقلاليتها تركيزا على بناء القدرات الدفاعية للحفاظ على الوطن.
الشباب والرياضة: الوزارة لا تهتم بالجانب الرياضى فقط ولكنها تنمى جميع الجوانب
قالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة إن القيادة السياسية دائما ما تبحث عن القيادات المحبة للوطن، مشيرة إلى أنه يدل على أن هذا الأمر يدل على بناء مصر الجديدة، والوزارة ليست معنية بالرياضة فقط ولكن بناء الإنسان فى جميع جوانبه حيث تغيير الفكر الهدام ليكون فكر فى صالح الدولة، وأنها توجه الشاب للطريق الصحيح.
مصطفى بكري: رد أموال شهادات قناة السويس نجاح كبير للدولة
قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن حفر قناة السويس الجديدة كانت قضية أمن قومي قبل أن تكون مشروعا قوميا، حيث أرادت قوي معادية إلغاء عمل تلك القناة العظيمة والتاريخية، أن الدولة استطاعت الرد على كل الألسنة التي شككت في ذلك المشروع القومي الضخم، حيث إن إعادة أموال الشهادات الخاصة بقناة السويس الجديد يمثل نجاحا كبيرا للدولة المصرية.
الأرصاد تصدر بيانا تحذيريا الأحد
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الهيئة تجهز بيانا تحذيريا قبل فصل الشتاء، مؤكدًا أن هذا البيان سيصدر يوم الأحد المقبل، وأن هذا البيان يوجه لـ الجهات المحاطة بالجبال بتطهير مخرات السيول.
يتعرضون للانهيار.. خطورة تقليل ساعات النوم للمعتادين على 11 ساعة
قالت الدكتورة شهيرة لوزة، مدير مركز القاهرة لدراسات طب النوم، إن متوسط النوم الصحيح للإنسان يصل لما يقارب الـ8 ساعات، ولكن هناك البعض يكتفي ب5 ساعات فقط والبعض الآخر يصل لـ11 ساعة يوميا، وأن الذين ينامون 11 ساعة قد يعانون من الإنهيار ومشاكل عصبية شديدة في حال عدم حصولهم على القدر الكافي من النوم.
مفيد فوزي: حياتي مستقرة وأعاني من مشكلة لا أجد لها حلا
قال الإعلامي مفيد فوزي، إنه يواجه مشاكل كبيرة في النوم، وقام بتجربة جميع الأدوية الطبيعية والعادات الصحية للحصول علي نوم عميق ولكنه لم يحصل علي نوم عميق، مضيفا أن حماته تسير في سلام كامل ولكن الدراسات العالمية أكدت معاناة 62% من المواطنين حول العالم من الأرق وعدم حصولهم على ساعات كافية من النوم، والتي تصل لـ8 ساعات.
جزمتك تدل على أنوثة طاغية.. عمرو يوسف يحرج شريف منير على الهواء
قال الفنان عمرو يوسف، إنه من الشخصيات الاجتماعية «العشرية»، ودائما ما ينخدع في الناس ويندم أنه أعطاهم الثقة، مضيفا أنه يحكم على الناس على حسب المظهر أولا، ثم بالتعامل والاطلاع يكتشف حقيقة الشخصية التي يتعامل معها، موضحا أن المظهر عامل أساسي في التأثير على الجميع، وتحدث شريف مع يوسف عن الحكم على الشخصيات عن طريق الأحذية؛ مما جعل يوسف يضحك مرددا: «جزمتك تدل على أنوثة طاغية»_ في إشارة منه لإفيه قاله الفنان عبد المنعم مدبولي.