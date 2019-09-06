الإعصار دوريان يضرب الساحل الأمريكي بأمطار غزيرة

ألقى الإعصار دوريان أمطارا غزيرة على ولايتي نورث كارولاينا وساوث كارولاينا الأمريكيتين أمس الخميس، حيث غمر بلدات ساحلية وأسقط أشجارا بعد يومين من إشاعته الدمار في أجزاء من جزر الباهاما.



وفي المناطق المنخفضة من مدينة تشارلستون التاريخية في ساوث كارولاينا بلغ منسوب مياه الفيضانات 30 سنتيمترا أو أكثر، حسب "سبوتنيك".



وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير في ميامي في نشرته الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي إن مركز الإعصار كان على بعد قرابة 48 كيلومترا من جنوب كيب فير في نورث كارولاينا مساء الخميس وبلغت سرعة الرياح 160 كيلومترا في الساعة.

وأضاف أن من المتوقع أن يتحرك مركز الإعصار قرب أو فوق ساحل نورث كارولاينا الليلة ويوم الجمعة.



وحذر أيضا من ارتفاع الموج والرياح العاتية في معظم ساحل نورث كارولاينا وفرجينيا.