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إعصار لينج-لينج يتجه بسرعة هائلة نحو شبه الجزيرة الكورية

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 09:25 ص
إعصار لينج-لينج
إعصار لينج-لينج
أ ش أ
أفادت هيئة الأرصاد الجوية في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، بأن إعصار لينج-لينج يتجه بسرعة هائلة نحو شبه الجزيرة الكورية.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن هذا الإعصار يعد الأقوى الذي تتعرض له كوريا الجنوبية لهذا الموسم، وأنه يتجه صباح اليوم من مياه البحر المقابلة لجزيرة جيجو جنوب شبه الجزيرة الكورية نحو الشمال بسرعة 24 كيلومترا .

وقدرت هيئة الأرصاد الضغط المركزي للإعصار بـ945 هكتوباسكال..وتصل سرعته القصوى إلى 45 مترا في الثانية (162 كيلومتر في الساعة)، لافتة إلى أن هذه السرعة هائلة لدرجة أنها قد تتسبب في انقلاب السيارات والسفن واقتلاع الأشجار.

وحذرت الهيئة من هبوب رياح قوية بسرعة أكثر من 55 مترا في الثانية (200 كيلومتر في الساعة) على الجزر المحيطة بالبلاد تأثرا بلينج-لينج.

وذكرت هيئة الأرصاد أن سرعة الإعصار بلغت ذروتها بـ940 هكتوباسكال فجر اليوم، مضيفة أنه لا يزال يحتفظ بقوته.

وتوقعت الهيئة أن يصل الإعصار إلى محافظة هوانج-هيه في كوريا الشمالية غدا، ولكن ستضعف قوته إلى مستوى أقل من الوقت الراهن.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية في كوريا الجنوبية التنبيهات بشأن الإعصار في جميع أنحاء البلاد حاليا. ومن المتوقع أن يواصل طريقه إلى الصين وروسيا عابرا كوريا الشمالية فجر يوم الأحد.

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