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اقتصاد

البترول: فرص كبيرة لشركات القطاع فى مشروعات الغاز والإسالة بجيبوتى

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 11:59 ص
صدى البلد
مايكل عياد
استقبلت وزارة البترول والثروة المعدنية، يونس على جيدى وزير الطاقة والموارد الطبيعية بجمهورية جيبوتى والوفد المرافق، الذى يزور مصر حاليًا، حيث تم بحث مجالات التعاون المشترك وسبل نقل الخبرات المصرية إلى جيبوتى فى أنشطة البترول والغاز والثروة المعدنية، إضافة إلى بحث فرص مشاركة شركات قطاع البترول المصرى فى تنفيذ المشروعات الجديدة المقرر إقامتها فى جيبوتى فى مجالات الغاز الطبيعى واللوجيستيات، فى ضوء الخبرات المتميزة التى تمتلكها.

حضر اللقاء كل من سفير جيبوتى بالقاهرة، والجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول، أسامة مبارز وكيل الوزارة للمكتب الفنى.

وأكدت وزارة البترول، أن التعاون مع جيبوتى يأتى فى إطار توجه الدولة المصرية لتوطيد العلاقات الاقتصادية مع الدول الإفريقية فى مجال البترول والغاز، مضيفة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقى يدعم مشاركة مصر مع الدول الإفريقية فى تحقيق التنمية عبر الاستفادة من ثرواتها البترولية ووضع كافة الخبرات والإمكانات المصرية بقطاع البترول والغاز لمساعدة الدول الإفريقية فى هذا الشأن .

وأضافت الوزارة، فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، أنه تم خلال اللقاء استعراض إمكانات مصر وخبراتها فى مختلف أنشطة صناعة البترول والغاز والتطور الذى شهدته خلال السنوات الأخيرة إلى جانب استعراض جهود تطوير قطاع الثروة المعدنية، وتعديل قانون الثروة المعدنية الذى صدر مؤخرًا من أجل تحفيز الاستثمار فى الأنشطة التعدينية وتعظيم القيمة المضافة من الثروات التعدينية.

ولفتت وزارة البترول، إلى أن جيبوتى طلبت الاستعانة بالخبرات المصرية المتميزة فى صناعة البترول والغاز وتدريب الكوادر، وتم الاتفاق على ترتيب زيارة لوفد بترولى مصرى إلى جيبوتى لدراسة تقديم كافة أشكال الدعم ونقل الخبرات، فضلًا عن دراسة فرص مشاركة الشركات البترولية المصرية فى المشروعات الجديدة بجيبوتى، كما تم الاتفاق على تدريب كوادر قطاع البترول فى جيبوتى فى مراكز التدريب المتخصصة التابعة لقطاع البترول المصرى.

ومن جانبه، استعرض وزير الطاقة بجمهورية جيبوتى، خطط بلاده خلال الفترة المقبلة لدعم وتطوير البنية الأساسية لديها فى مجال البترول والغاز وخاصة أنها بصدد تنفيذ مشروع إنشاء خط لنقل الغاز الطبيعى من إثيوبيا وإقامة مصنع لإسالة الغاز الطبيعى وتصديره باستثمارات صينية وإقامة منطقة لوجيستية وموانئ ومستودعات تخزين، للاستفادة من موقع جيبوتى المتميز بمنطقة القرن الإفريقى فى جعلها مركزًا لوجيستيًا مهمًا.


وأكدت وزارة البترول، أن المشروعات الجديدة فى جيبوتى، والتى تم استعراضها خلال اللقاء تفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائى وإتاحة الفرصة أمام الشركات البترولية المصرية للمساهمة فى تنفيذ المشروعات، مشيرة إلى أن مشروع مصنع إسالة الغاز الطبيعى وتصديره يمثل أهمية كبيرة لدولة جيبوتى، مؤكدة على استعداد شركات البترول المصرية المتخصصة لتقديم الخبرات اللازمة فى مجال إدارة وتشغيل وصيانة مشروعات إسالة الغاز الطبيعى وتصديره خاصة وأن مصر تمتلك خبرات متميزة فى هذا المجال بالإضافة إلى أن دخول الغاز الطبيعى فى جيبوتى يمثل عاملاُ مهماُ فى اتاحة الفرصة أمام شركات قطاع البترول للمشاركة بخبراتها فى العديد من المشروعات المكملة والتى تقوم على توافر الغاز.

وأبدى وزير الطاقة بجمهورية جيبوتى، ترحيبه بالتعاون مع قطاع البترول المصرى والاستعانة بالخبرات المصرية المتميزة فى مجالات البترول والثروة المعدنية، كما رحب بالتعاون مع قطاع البترول فى مجال تنفيذ وإدارة مشروعات الغاز والبنية الأساسية، مشيرًا لإلى أن مصر تعد من أهم الدول فى صناعة الغاز الطبيعى ولديها قدرات وكوادر متميزة فى مجال تنفيذ المشروعات، مؤكدًا أن زيارته للقاهرة تمثل فرصة مهمة للتعاون فى هذا الشأن.

وسيقوم وزير الطاقة بدولة جيبوتى، بعقد لقاء عمل مع رؤساء شركات إنبى وبتروجت وصان مصر المتخصصة فى تنفيذ المشروعات وأنشطة الصيانة للتعرف بشكل ملموس على إمكانيات الشركات وسابقة أعمالها فى تنفيذ المشروعات، كما سيقوم بزيارة للإسكندرية لأحد معامل تكرير البترول ومشروعات تصنيع المعدات والمهمات المستخدمة فى صناعة البترول والغاز.

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