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البيئة: إجراءات قانونية تجاه 20 منشأة صناعية مخالفة وتجميع 1900 طن قش أرز

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 01:58 م
قش الارز
قش الارز
أ ش أ
تمكنت وزارة البيئة من خلال المحاور المنتشرة في محافظات منظومة قش الارز من تجميع ما يقرب من 1900 طن قش أرز وتحرير 5 محاضر للمزارعين المخالفين لتعليمات الوزارة بعدم حرق المخلفات وذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتكثيف الجهود للحد من نوبات تلوث الهواء الحادة.

كما قامت الوزارة بتنفيذ عدد من الحملات المرورية لفحص عوادم المركبات وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات تم خلالها فحص 743 سيارة تبين مطابقة 609 و مخالفة 134وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم.

وفى مجال التفتيش على المنشآت الصناعية، قامت فرق التفتيش التابعة لوزارة البيئة والأفرع الإقليمية بمحافظات المنظومة بالتفتيش على 128 منشأة صناعية وتبين مطابقة 59 منشأة وتوقف 49 منشأة عن العمل ومخالفة عدد 20 منشآة للحدود المسموح بها في قانون البيئة و اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم ، كما وصل بلاغ لخدمة المواطنين بالوزارة بالأمس و تم التعامل معه وتوجيه المحور المختص إلى مكانه .

واستكمالا للدور التوعوي لوزارة البيئة قامت الأفرع الإقليمية المعنية بمنظومة قش الأرز بتنفيذ عدد 35 ندوة توعوية للمزارعين لتعريفهم بأضرار حرق قش الأرز وسبل تدويره والاستفادة منه .

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