الري: إزالة 511 حالة تعد على نهر النيل والمجاري المائية خلال أسبوع

أكد تقرير تلقاه وزير الموارد المائية والري ، بشأن الحملات التي تنفذها الوزارة في مجال الإزالات أنه تم إزالة 511 حالة تعد على نهر النيل ومنافع الري والصرف على مستوى الجمهورية على مدار الأسبوع.



وأشار التقرير إلى أن قطاع حماية النيل نفذ 114 إزالة على طول النهر وفرعيه، فيما قام قطاع الري بتنفيذ 297 إزالة على منافع الري، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ 100 إزالة على منافع الصرف.



وفي هذا الصدد، قام قطاع تطوير وحماية نهر النيل بتنفيذ عدة حملات مكثفة خلال الأسبوع، وأسفرت عن تنفيذ 114 إزالة منها 5 بمحافظة الغربية، و5 إزالات بمحافظة المنوفية، و31 بمحافظة البحيرة، و9 بمحافظة كفر الشيخ، و42 بمحافظة المنيا، و6 بمحافظة أسيوط، وإزالة واحدة بمحافظة سوهاج، و12 بمحافظة قنا، و3 بمحافظة أسوان.



كما قام قطاع الري بتنفيذ حزمة من الإزالات بمختلف المحافظات على مدار السبعة أيام الماضية، وأسفرت عن تنفيذ 297 إزالة منها 132 بمحافظة القليوبية، و8 بمحافظة المنوفية، وإزالة واحدة بمحافظة الدقهلية، و37 بمحافظة أسيوط، و37 بمحافظة سوهاج، و4 بمحافظة الشرقية.



وفي ذات السياق، قامت هيئة الصرف خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الجاري بتنفيذ العديد من الإزالات في نطاق الوجهين القبلي والبحري بلغت 100 إزالة موزعة على أقاليم الصرف بمختلف أنحاء الجمهورية، وقد تضمنت تنفيذ 39 إزالة في نطاق إقليم شرق الدلتا بزمام محافظات (الشرقية 21 إزالة - الدقهلية 18 إزالة)، بالإضافة إلى تنفيذ 4 إزالات في نطاق إقليم وسط الدلتا بزمام محافظة المنوفية، وأيضا تنفيذ 32 إزالة بنطاق إقليم صرف غرب الدلتا بزمام محافظة البحيرة، وكذلك تنفيذ 11 إزالة في نطاق إقليم مصر الوسطى بزمام محافظة المنيا، إلى جانب تنفيذ 14 إزالة بإقليم مصر العليا بزمام محافظة أسيوط.



يذكر أن الإزالات تنوعت ما بين مباني خرسانية أو مبانٍ بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات، وتستمر أعمال الإزالات بتنسيق تام في ضوء برنامج الإزالات الذي تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.