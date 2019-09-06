بطن مكشوف.. حلا شيحة تثير الجدل بإطلالة جريئة.. ومتابعة: قمر

ولم تتكلف حلا شيحة بارتداء الأكسسوارات، حيث انها اكتفت بارتداء قرطين كبيرين بالشكل الدائري، وبعض الخواتم.



نشرت احدى الصفحات المهتمة بالموضة والازياء صورا للفنانة حلا شيحة من احدث جلسة تصوير خضعت لها، وكانت تتمتع فيها بإطلالة جريئة وأنيقة للغاية.وأبهرت إطلالتها جميع متابعيها، وهو ما جعلهم يعبرون عن مدى حبهم لها عبر التعليقات، حيث ان متابعة علقت علي صورتها " قمر".وارتدت حلا شيحة ثوبا باللون الأبيض والأزرق المخطط، و بأكمام طويلة، ومكشوف من منطقة البطن وعليه جيب طويل باللون الأزرق،والمفتوح من الاسفل، وتكشف عن ساقيها، واختارت حذاء باللون الذهبي.وتركت حلا شيحة شعرها منسدلا عبر كتفيها لتبرز من أنوثتها، ولم تتكلف في وضع الماكياج، حيث انها أبرز جمال عينيها بالكحل الأسود، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..