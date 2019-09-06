شوهتِ العائلة.. سلطان ماليزيا لـ مطلقته ملكة جمال روسيا: ندمت على التخلي عن العرش

كشف السلطان محمد الخامس ملك ماليزيا السابق أنه ندم على اختياراته الشخصية التي اتخذها بحياته، بعد زواجه من ملكة جمال روسيا السابقة وتخليه عن عرشه لأجلها.



والسلطان محمد الذي لا يزال حاكم مقاطعة كيلانتان، أقدم على تطليق زوجته الروسية ، لكن الوضع محاط بالارتباك ، وقصره الملكي استجاب لبيان رسمي غير مسبوق، وفقًا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وأوضح السلطان الذي انفصل عن زوجته التي اثارت " أكاذيب مزعومة عبر وسائل الاجتماعي " على حد وصفه، إن ملكة جمال موسكو السابقة "شوهت العائلة المالكة" بسلسلة من المناصب التي اشعلت خلاف الطلاق بينهما.



وقال بيان القصر الرسمي إن السلطان 'يعرب عن أسفه للخيارات الشخصية التي اتخذها في حياته الخاصة والتي تسببت في التشويش بين جموع المواطنين ، مما أدى إلى انتشار الخلافات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وسط تداول الشائعات غير الموثوقة'.



واضاف البيان 'إن قصر كيلانتان مستاء للغاية ويدين نشر الصور الخاصة لصاحب السمو الملكي السلطان محمد الخامس على وسائل التواصل الاجتماعي وجميع المنشورات غير اللائقة عن الشؤون الشخصية والخاصة لصاحب السمو الملكي على وسائل التواصل الاجتماعي.



والجدير بالذكر أن ريحانة أوكسانا فيوفودينا تزوجت من السلطان محمد الخامس العام الماضي وتخلّى عن العرش يناير وسط ضغوط متزايدة على علاقتهما.



ولدى السلطان وزوجته السابقة طفل بعمر 4 شهور ولكن محمد الخامس يخمن بان هذا الطفل ليس ابنه.



واعلن طلاق السلطان محمد الخامس وزوجته السابقة في غضون الأشهر الماضي، في حدث مفاجئ لصغر مدة زواج السلطان وملكة جمال روسيا السابقة، وذلك وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين تداولاها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.



يعتقد الآن أن أوكسانا تعيش مع الطفل البالغ من العمر أربعة أشهر في منزل ريفي بالقرب من موسكو.



بعد التنازل عن محمد ، تم اختيار السلطان عبد الله سلطان أحمد شاه وهو رياضي متحمس يحمل سلسلة من المناصب في الهيئات الرياضية كملك جديد لماليزيا خلال اجتماع خاص للملك الإسلامي في البلاد.