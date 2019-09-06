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رياضة

عضو مجلس الزمالك السابق يدلي بصوته في الجمعية العمومية للنادي

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 07:55 م
رحاب ابورجيله عضو
رحاب ابورجيله عضو مجلس ادارة نادي الزمالك السابق
منتصر الرفاعي - ملك موسي
حرص رحاب ابورجيله عضو مجلس ادارة نادي الزمالك السابق علي التواجد في الجمعية العمومية للنادي المنعقدة منذ أمس الخميس واليوم الجمعة وحتى غدٍ السبت، للادلاء بصوته في الميزانية والانتخابات التكميلية للمجلس الحالي.

وقام رحاب ابورجيله بالتسجيل في كشوفات الأعضاء وسط وجود مكثف من اعضاء النادي، حيث أشاد بعملية الدخول والخروج من اللجان، وسهولة التصويت دون وجود أي زحام.

وبدأ التسجيل في الجمعية العمومية لنادي الزمالك في اليوم الثاني من الانعقاد، حيث شهد وجودا مكثفا من الأعضاء على التسجيل والتصويت على الميزانية والانتخابات التكميلية لمجلس الإدارة الحالي.

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