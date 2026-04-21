لقطة روديجر تعود للواجهة.. ريكو يفتح النار بعد شهر من مواجهة خيتافي وريال مدريد

عادت إلى الواجهة من جديد واحدة من أكثر اللقطات إثارة للجدل في مباريات الدوري الإسباني هذا الموسم، وذلك عقب المواجهة التي جمعت بين خيتافي وريال مدريد في شهر مارس الماضي، والتي حسمها الفريق المدريدي بهدف دون رد سجله مارتن ساتريانو.

اللقطة التي أثارت الجدل وقعت في الدقيقة 25، حين كان دييجو ريكو لاعب خيتافي يصارع على الكرة بالقرب من خط التماس مع أردا جولر، في محاولة لمنع خروجها من الملعب، قبل أن يتدخل أنطونيو روديجر من الخلف في مشهد بدا صادمًا.

وأظهرت الإعادة سقوط ريكو على الأرض، قبل أن يتلقى ضربة بركبة روديجر اليسرى في منطقة الفك، في لقطة لم يحتسبها الحكم كخطأ، كما لم يتدخل حكم الفيديو المساعد (VAR) لمراجعة الواقعة، وهو ما فتح باب الانتقادات على مصراعيه عقب المباراة.

وبعد مرور أكثر من شهر على الحادثة، عاد ريكو للحديث عنها في تصريحات لبودكاست “لا أوترا جرادا”، حيث أبدى استياءه الشديد مما جرى على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو، مؤكدًا أن الواقعة تجاوزت حدود اللعب الطبيعي.

وقال ريكو بنبرة غاضبة: “هل ما زلتُ مُلزمًا بالاعتذار له لأنه تركني على قيد الحياة؟ روديجر لاعب عدواني للغاية، لكنه في تلك اللحظة تجاوز الحدود، لا أستطيع مسامحته”، في تصريحات تعكس حجم التوتر الذي لا يزال قائمًا بين الطرفين.

في المقابل، كان روديجر قد علّق على الواقعة بعد المباراة مباشرة، محاولًا التقليل من حدتها، حيث أكد أن اللقطات البطيئة تُظهر الأمور بشكل أسوأ مما تبدو عليه في أرض الملعب، مشددًا على أنه لم يتعمد إيذاء اللاعب.

وأضاف مدافع ريال مدريد: “لن أجادل معه، لكنني لم أؤذه، لا يجب المبالغة في قوة الاحتكاك، لأنني لو تدخلت عمدًا، لكنت سأؤذيه”، مشيرًا إلى أن أسلوبه القتالي داخل الملعب لا يعني بالضرورة وجود نية للإيذاء.

وتعيد هذه الواقعة النقاش مجددًا حول دور تقنية الفيديو في حسم مثل هذه الحالات المثيرة للجدل، خاصة في المباريات الكبرى، حيث يمكن لقرارات التحكيم أن تؤثر بشكل مباشر على مجريات اللقاء ونتيجته، في وقت تتزايد فيه المطالب بمزيد من الدقة والشفافية في استخدام التقنية داخل الملاعب.