لقطة روديجر تعود للواجهة.. ريكو يفتح النار بعد شهر من مواجهة خيتافي وريال مدريد

إسلام مقلد

عادت إلى الواجهة من جديد واحدة من أكثر اللقطات إثارة للجدل في مباريات الدوري الإسباني هذا الموسم، وذلك عقب المواجهة التي جمعت بين خيتافي وريال مدريد في شهر مارس الماضي، والتي حسمها الفريق المدريدي بهدف دون رد سجله مارتن ساتريانو.

اللقطة التي أثارت الجدل وقعت في الدقيقة 25، حين كان دييجو ريكو لاعب خيتافي يصارع على الكرة بالقرب من خط التماس مع أردا جولر، في محاولة لمنع خروجها من الملعب، قبل أن يتدخل أنطونيو روديجر من الخلف في مشهد بدا صادمًا.

وأظهرت الإعادة سقوط ريكو على الأرض، قبل أن يتلقى ضربة بركبة روديجر اليسرى في منطقة الفك، في لقطة لم يحتسبها الحكم كخطأ، كما لم يتدخل حكم الفيديو المساعد (VAR) لمراجعة الواقعة، وهو ما فتح باب الانتقادات على مصراعيه عقب المباراة.

وبعد مرور أكثر من شهر على الحادثة، عاد ريكو للحديث عنها في تصريحات لبودكاست “لا أوترا جرادا”، حيث أبدى استياءه الشديد مما جرى على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو، مؤكدًا أن الواقعة تجاوزت حدود اللعب الطبيعي.

وقال ريكو بنبرة غاضبة: “هل ما زلتُ مُلزمًا بالاعتذار له لأنه تركني على قيد الحياة؟ روديجر لاعب عدواني للغاية، لكنه في تلك اللحظة تجاوز الحدود، لا أستطيع مسامحته”، في تصريحات تعكس حجم التوتر الذي لا يزال قائمًا بين الطرفين.

في المقابل، كان روديجر قد علّق على الواقعة بعد المباراة مباشرة، محاولًا التقليل من حدتها، حيث أكد أن اللقطات البطيئة تُظهر الأمور بشكل أسوأ مما تبدو عليه في أرض الملعب، مشددًا على أنه لم يتعمد إيذاء اللاعب.

وأضاف مدافع ريال مدريد: “لن أجادل معه، لكنني لم أؤذه، لا يجب المبالغة في قوة الاحتكاك، لأنني لو تدخلت عمدًا، لكنت سأؤذيه”، مشيرًا إلى أن أسلوبه القتالي داخل الملعب لا يعني بالضرورة وجود نية للإيذاء.

وتعيد هذه الواقعة النقاش مجددًا حول دور تقنية الفيديو في حسم مثل هذه الحالات المثيرة للجدل، خاصة في المباريات الكبرى، حيث يمكن لقرارات التحكيم أن تؤثر بشكل مباشر على مجريات اللقاء ونتيجته، في وقت تتزايد فيه المطالب بمزيد من الدقة والشفافية في استخدام التقنية داخل الملاعب.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرح وزوجها

من الكوشة للنعش.. وفاة عروس داخل قاعة أفراح خلال حفل زفافها بالشرقية

الطقس في مصر

الأرصاد : عودة الأمطار خلال الطقس غدا .. وتحذيرات من نشاط الأتربة

فضل شاكر

الكشف عن حقيقة وفاة فضل شاكر فى السجن.. تفاصيل

حالة الطقس اليوم

استعدوا لهجمة صيفية حارة .. حالة الطفس لمدة 6 أيام مقبلة

بنك

الفيزا سحبتها الماكينة.. إيه الأسباب والحل إيه؟.. خدمات

مشغولات ذهبية

هبوط سريع الآن.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر

صورة موضوعية

متابعة علمية دقيقة لظهور عروس البحر بالغردقة.. وتأكيدات بحمايتها دون تدخل مباشر

اتحاد العاصمة

ضربة قوية لاتحاد العاصمة قبل مواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية.. ماذا حدث؟

ترشيحاتنا

شعراء العامية

انطلاق ملتقى قصيدة العامية بالفيوم .. قراءة في النشأة واستشراف لمراحل التطور

محافظ الغربية

محافظ الغربية يواصل متابعة أسواق “اليوم الواحد” بطنطا والمحلة وسمنود والسنطة وقطور

معرض زويل للكتاب

افتتاح معرض الكتاب بمدينة زويل في دورته الثالثة بمشاركة واسعة لقطاعات الثقافة

بالصور

مادة كيميائية في الأدوات المنزلية ومستحضرات التجميل تسبب تشوهات للأجنة.. دراسة تحذر

مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة
مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة
مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة

منتشر في البيوت المصرية.. أقوى 3 طرق للتخلص من الذباب

الذباب
الذباب
الذباب

أيقونة المخرج ريدلي سكوت على ملصق مهرجان كان 79

مهرجان كان 79
مهرجان كان 79
مهرجان كان 79

عادات يومية شائعة تدمر وضعية الجسم.. تسبب آلام الرقبة والظهر

عادات يومية تدمر جسمك بصمت
عادات يومية تدمر جسمك بصمت
عادات يومية تدمر جسمك بصمت

فيديو

وفاة حياة الفهد

كواليس الأشهر الأخيرة.. وداعا حياة الفهد بعد رحلة فنية عامرة

الأهلي و روبرتو فيرمينو؟

هل يتعاقد الأهلي مع روبرتو فيرمينو؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الخصوصية في زمن العري الرقمي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

المزيد