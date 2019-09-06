أردوغان سيسقط.. توفيق عكاشة يتنبأ بتغييرات في حكم تركيا وخسارة حزب العدالة والتنمية

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إنه تنبأ مسبقا بأن تركيا ستشهد أحداثا وأوضاعا رهيبة في الفترة المقبلة، بسبب وجود انقسام كبير في حزب العدالة والتنمية التركي برئاسة أردوغان.



وأضاف الإعلامي توفيق عكاشة في برنامجه "مصر اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن هذا الانقسام بين قطبين كبيرين داخل الحزب وهما داوود أوغلو رئيس الوزراء السابق وأردوغان.



وتابع توفيق عكاشة: "حزب الشعب الجمهوري الذي فاز ممثله برئاسة بلدية اسطنبول، حزب قوي يواجه الحزب الحاكم".



وأكمل توفيق عكاشة: "تركيا ستشهد تراجعا وتغييرا في الحكم في الانتخابات القادمة وسوف يسقط حزب العدالة والتنمية ولن يفوز".

