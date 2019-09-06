ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أردوغان سيسقط.. توفيق عكاشة يتنبأ بتغييرات في حكم تركيا وخسارة حزب العدالة والتنمية

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 09:17 م
اردوغان
اردوغان
هاني حسين
قال الإعلامي توفيق عكاشة، إنه تنبأ مسبقا بأن تركيا ستشهد أحداثا وأوضاعا رهيبة في الفترة المقبلة، بسبب وجود انقسام كبير في حزب العدالة والتنمية التركي برئاسة أردوغان.

وأضاف الإعلامي توفيق عكاشة في برنامجه "مصر اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن هذا الانقسام بين قطبين كبيرين داخل الحزب وهما داوود أوغلو رئيس الوزراء السابق وأردوغان.

وتابع توفيق عكاشة: "حزب الشعب الجمهوري الذي فاز ممثله برئاسة بلدية اسطنبول، حزب قوي يواجه الحزب الحاكم".

وأكمل توفيق عكاشة: "تركيا ستشهد تراجعا وتغييرا في الحكم في الانتخابات القادمة وسوف يسقط حزب العدالة والتنمية ولن يفوز".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

داوود أوغلو ينقلب على أردوغان.. والرئيس التركي يستعد لطرده من الحزب

داود أوغلو يهاجم أردوغان.. المحسوبية تهدد إدارة الحكم في تركيا

رئيس بلدية إسطنبول يغلق الميكروفون عن عضو حزب أردوغان.. فيديو

تعليق جديد من حزب أردوغان ضد باباجان وداود أوغلو

في ذكرى انقلاب 2016.. أعضاء سابقين بالحزب الحاكم يهاجمون أردوغان

اللجنة التنفيذية لحزب أردوغان تطالب بطرد داود أوغلو من صفوفه

ترشيحاتنا

الأهلي يدعم المشجع بعد بتر قدمه.. والجماهير تتوافد على منزله

استسلم لشيطانه .. عاطل يقتل والده وزوجته وأخيه الطفل في سوهاج

صفر بطولات.. ثنائي مرشحان يتنافسان على قيادة منتخب مصر

المرحلة الخامسة للاستبعاد من التموين.. تجنب الحذف في 5 خطوات

الحكومة تعلن موعد بدء عمل الجهاز الإداري من العاصمة الجديدة

رغم التراجع .. اقتصادية النواب تحذر من شراء الذهب في هذا التوقيت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ختام معسكر حكام القائمة الدولية تحت إشراف فيفا.. صور

صدى البلد يكرم الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.. صور

الموت يحوم حول البهاما.. شاهد | جثث ومفقودون بالآلاف بسبب إعصار دوريان