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إسكندرية باظت.. فاروق حسني: لا أطيق المشي على الكورنيش بسبب العشوائية

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 09:25 م
فاروق حسني
فاروق حسني
خالد محيي الدين
قال فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، إن إعلانات الشوارع واللافتات شوهت بشكل كبير المظهر الحضاري للكثير من المدن في مصر، مؤكدا أن تشوه القاهرة يرجع لسوء التربية، حيث عجز الكثيرون عن تكوين البشر الذين يستطيعون تكوين حياة.

ونوه، "حسني" خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، بأن مدينة الإسكندرية قد دمرت وضاعت بشكل كامل، حيث امتلأت بالعشوائية الشديدة خاصة في منطقة الكورنيش، بعدما كانت من أجمل مدن العالم، مؤكدا أنه لا يطيق المشي علي الكورنيش من كثيرة التشويه والعشوائية التي أصبحت عليه.

وأوضح، أن هناك القصور والفيلات الجميلة التي هدمت ليحل مكانها المباني القبيحة، حيث كانت مجال للقائمين على أعمال البناء بالتعاون مع مافيا المحليات، مؤكدا أن تم هدم ما يقارب الـ 121 ألف مبني تراثي ليحل مكانها الأبراج القبيحة والعمائر السكنية.

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